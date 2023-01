Bratislavský taxikár viezol učiteľa ZŠ: Z toho, čo mu povedal, mnohí padnú na zadok

BRATISLAVA - Profesia taxikára so sebou prináša množstvo príbehov, najmä tých, o ktoré sa zákazníci sami podelia so šoférom. Niektoré príbehy sa v momente stratia, iné zarezonujú. O tie sa potom zvyknú deliť na stránke Denník taxikára na Facebooku. Jeden z posledných je mimoriadne zaujímavý.

Jeden z bratislavských taxikárov sa podelil o zaujímavé stretnutie. Hoci priznal, že celkovo jeho práca dosť upadá, stále sú momenty, ktoré ho dokážu veľmi zaujať a prácu spríjemniť. Spomína napríklad na pána, ktorého viezol v decembri. Bol ním učiteľ šiesteho ročníka na základnej škole. Vodičovi porozprával, ako sa svojich žiakov raz pýtal, čím by chceli byť. "Tri štvrtiny odpovedí bola 'influencer'.

Galéria fotiek (2) Zdroj: pixabay.com

Učiteľa takéto zistenie príliš neprekvapilo, zato ho prekvapil žiak, ktorého považoval za menej šikovného. "Chcel by som byť hasič ako môj otec, ja chcem zachraňovať ľudí a mať skutočných kamarátov, nie iba milión ľudí na internete," povedal tínedžer učiteľovi.

"Ja viem, nie je to vtipná príhoda, možno len malý postreh z rozhovoru, ale mňa osobne to zaujalo. Každý nech si z toho vezme čo chce," dodal taxikár. Jeho príhoda má viac ako 2,8 tisíc lajkov a nazbierala aj množstvo komentárov. "Okrem toho, že nosná myšlienka záchrany ľudí a hlbšieho vnútra než majú ostatní spolužiaci je určite pozitívna, mňa osobne ešte dostalo to 'ako môj otec'. Je úžasné, že stále existujú rodičia, ktorí sú v dobrom vzorom pre svoje deti," napísala jedna z užívateliek. "Je to príklad toho, že ešte existuju ľudia, rodičia, deti, ktoré žijú reálny život, nie ten virtuálny, a že ešte je tu nádej zachrániť tento svet, vďaka Bohu za takéto deti, ľudí, rodičov," myslí si ďalší.