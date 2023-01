Ľudia ostali v šoku, keď zbadali, čo robí blondínka na zjazdovke: Toto do lyžiarskeho strediska nepatrí!

Playboy playmate a influencerka Glorina Vitalinová sa rozhodla zvečniť svoje pozadie v tangáčoch na vrchole zjazdovky Swift Current v lyžiarskom stredisku Big Sky v Montane. Jednoducho si stiahla nohavice a nechala si fotiť nahý zadok. Reakcie nenechali na seba dlho čakať; počas pózovania ju bol horský strážca požiadať, aby s tým prestala. Video incidentu bolo zverejnené na Instagrame na účte influencersinthewild, ktorý zdieľa obsah podobných influencerských kurióznych momentov.

Príspevok zaplavili stovky komentárov, v ktorom užívatelia Vitalinovej čin označili za nechutný a odporný. "Moja rodina a ja sme to videli z výťahu, kde bolo okolo tridsať až štyridsať ľudí. Nemohla si vybrať niečo z nekonečna iných miest bez malých detí?" napísala jedna žena. "Ak by to urobil muž pred deťmi, zavolali by policajtov. Absolútne nechutné robiť takéto niečo pred deťmi!" píše ďalšia osoba.

Našlo sa však aj množstvo ľudí, ktorí sa Gloriny zastali. "Osobne si nemyslím, že je na tom niečo zlé. Veď má stále na sebe spodnú bielizeň," napísal jeden z užívateľov. „"Žiadne dieťa by nesexualizovalo časti ženského tela, ak by ich to nenaučil dospelý. Buď aspoň úprimný a povedz, že si to TY a len ty, kto má problém akceptovať, že ženy si môžu robiť, čo sa im zachce. Keby to bol muž, určite by ste sa zasmiali," poznamenal iný.