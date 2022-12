Pijete počas sviatkov? Pozor, ak užívate TOTO, na alkohol radšej zabudnite

V období sviatkov vzniká viac príležitostí, ktoré radi spájame s popíjaním alkoholu. Ak však užívate lieky, môže to ovplyvniť váš organizmus viacerými spôsobmi. Čo by ste teda mali vedieť o kombinácii alkoholu a liekov? Túto otázku zodpovedali farmaceuti Nial Wheate a Jessica Paceová z Univerzity v Sydney.

Alkohol môže ovplvniť, koľko liečiva sa metabolizuje v žalúdku

Po užití putuje liek do žalúdka. Odtiaľ ho vaše telo prepraví do pečene, kde sa metabolizuje a rozkladá skôr, ako sa dostane do krvného obehu. Keď pijete alkohol, tento sa tiež rozkladá v pečeni a môže ovplyvniť, koľko liečiva sa v skutočnosti metabolizuje. U niektorých druhov liekov sa to deje vo väčšej miere, čo môže znamenať, že sa do krvného obehu nedostane také množstvo, aby boli účinné. U tých, ktoré metabolizujú menej, to zas znamená, že do tela dostanete oveľa vyššiu dávku, čo môže viesť k predávkovaniu. Fakt, či (ne)budete mať interakciu a aká intenzívna bude, závisí od mnohých činiteľov. Patrí medzi ne druh lieku, jeho dávka, množstvo alkoholu, váš vek, gény, pohlavie a celkový zdravotný stav. Ženy, seniori a ľudia s problémami s pečeňou majú väčšiu pravdepodobnosť liekovej interakcie s alkoholom.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Ktoré lieky sa nekombinujú s alkoholom?

Mnoho liekov interaguje s alkoholom bez ohľadu na to, či ich predpísal lekár, alebo ste ich kúpili vo voľnom predaji, ako napríklad tie založené na báze byliniek.

1. Lieky + alkohol = ospalosť, kóma, smrť

Pitie alkoholu a užívanie lieku, ktorý tlmí centrálny nervový systém na zníženie vzrušenia a stimulácie, môže mať aditívne účinky. Výsledkom môžu byť ospalosť, spomalenie dýchania a srdcovej frekvencie a v extrémnych prípadoch kóma a smrť. Tieto účinky sú pravdepodobnejšie, ak užívate viac ako jeden z tohto typu lieku. Medzi tie, na ktoré si treba dávať pozor, patria prípravky na depresiu, úzkosť, schizofréniu, bolesť (okrem paracetamolu), poruchy spánku (ako je nespavosť), alergie, prechladnutie a chrípku. Ak ich užívate, nepite alkohol alebo aspoň obmedzte jeho príjem na minimum.

Galéria fotiek (5) Pozor na kombináciu liekov a alkoholu!

Zdroj: thinkstock.com

2. Lieky + alkohol = viac účinkov

Miešanie alkoholu s niektorými liekmi zvyšuje ich účinok. Príkladom je tableta na spanie zolpidem, ktorá sa nemá užívať s alkoholom. Medzi zriedkavé, ale závažné vedľajšie účinky patrí správanie, ktoré sa deje počas spánku, ako napríklad jedenie, šoférovanie alebo námesačnosť.

3. Lieky + remeselné pivo alebo domáce pivo = vysoký krvný tlak

Niektoré typy liekov interagujú iba s niektorými druhmi alkoholu. Do tejto skupiny patria prípravky na depresiu (fenelzín, tranylcypromín a moklobemid), antibiotikum linezolid, liek na Parkinsonovu chorobu selegilín a proti rakovine prokarbazín. Tieto takzvané inhibítory monoaminooxidázy interagujú iba s niektorými typmi pív s viditeľným sedimentom, belgickými, kórejskými, európskymi, africkými, domácimi pivami a vínom. Tieto typy alkoholu obsahujú vysoké hladiny tyramínu, ktorý sa inak rozkladá v tele a zvyčajne nespôsobuje žiadne problémy. Inhibítory monoaminooxidázy však bránia vášmu telu, aby sa rozložil, čo môže spôsobiť zvýšenie krvného tlaku na nebezpečnú úroveň.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

4. Lieky + alkohol = účinky aj po tom, ako prestanete piť

Iné lieky na seba navzájom pôsobia, pretože ovplyvňujú spôsob, akým vaše telo odbúrava alkohol. Ak ho konzumujete počas užívania takýchto liekov, budete pociťovať nevoľnosť, môžete zvracať, sčervená vám tvár a krk, objaví sa dýchavičnosť alebo závrat. Vaše srdce bude biť rýchlejšie ako zvyčajne alebo vám môže klesnúť krvný tlak. K tomuto môže dôjsť aj po ukončení liečby a následnom pití alkoholu. Napríklad, ak užívate metronidazol, mali by ste sa vyhýbať alkoholu počas užívania lieku a najmenej 24 hodín po jeho poslednej dávke. Príkladom, kedy alkohol mení množstvo lieku alebo príbuzných látok v tele, je acitretín. Používa sa na liečbu kožných ochorení, ako je ťažká psoriáza, a na prevenciu rakoviny kože u pacientov, ktorí podstúpili transplantáciu orgánu. Keď užívate acitretín, ešte predtým, ako sa vyplaví z vášho tela, mení sa na etretinát a alkohol zvyšuje v tele jeho množstvo. Táto látka môže byť príčinou vrodených porúch. Ak ste žena vo fertilnom veku, mali by ste sa počas užívania lieku a dva mesiace po jeho vysadení vyhýbať alkoholu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Mýty o alkohole a liekoch

Alkohol a antikoncepcia

Jedným z najčastejších mýtov o liekoch a alkohole je ten, že počas užívania antikoncepčných tabletiek sa nesmie piť. Vo všeobecnosti je to však bezpečné, pretože alkohol nemá priamy vplyv na účinky antikoncepcie. Pilulka je najúčinnejšia vtedy, ak sa užíva každý deň v rovnakom čase. Keď si viac vypijete, je ale pravdepodobnejšie, že na toto pravidlo na druhý deň zabudnete. Hormonálna antikoncepcia môže ovplyvniť reakciu na alkohol, pretože hormóny, ktoré sa v nej nachádzajú, môžu zmeniť spôsob, akým ho vaše telo vyplavuje. Znamená to, že sa môžete rýchlejšie opiť a budete aj dlhšie opitá, než u vás býva zvykom.

Alkohol a antibiotiká

Vo všeobecnosti nie je nebezpečné kombinovať alkohol s antibiotikami, pretože alkohol neovplyvňuje ich účinnosť. Bez ohľadu na to sa mu ale počas ich užívania radšej vyhnite. Tento druh liekov a alkohol majú podobné vedľajšie účinky, ako sú žalúdočná nevoľnosť, závraty a ospalosť. Alkohol môže zároveň znížiť vašu výkonnosť a predĺžiť dobu zotavenia. Ak užívate metronidazol a linezolid, určite nepite.