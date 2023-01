Nečakaná TRAGÉDIA: Čerstvo zasnúbená Britka zomrela, pretože použila nesprávnu lyžičku

PRETÓRIA - Jess Prinsloo bola šťastná. Práve sa zasnúbila so svojím priateľom a tešila sa na všetko nové, čo jej život prinesie. Bohužiaľ, mladá žena bola silne alergická na mliečne výrobky a stačila malá nepozornosť, ktorá ju stála život. Po tom, ako zamiešala čaj lyžičkou so zvyškami mlieka, prejavila sa u nej alergia a musela byť prevezená do nemocnice. O deň neskôr tam zomrela.

Keď Craig McKinnon požiadal svoju priateľku Jess Prinsloo o ruku, bol to najšťastnejší deň v ich životoch. Ale len o štyri dni neskôr, počas ich idylickej dovolenky v Južnej Afrike, bola jeho životná láska mŕtva.

Po vyslovení „áno“ sa marketérka Jess zo Salisbury v Spojenom kráľovstve niekoľko dní bavila so svojím snúbencom a 30. decembra odletela k matke do Johannesburgu. Došlo k osudovému zmätku. Na miešanie čaju použila nesprávnu lyžičku. 24-ročná žena mala silnú alergickú reakciu na mliečne výrobky a na tejto lyžičke boli ešte zvyšky mlieka, uvádza Mirror.

Lekári pre ňu nemohli nič urobiť

Jess upadla do alergického šoku a zovrelo sa jej hrdlo. Hoci ju okamžite previezli do nemocnice, na druhý deň tam zomrela.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Jej priatelia a rodina opisujú Jess ako "krásnu, zábavu milujúcu mladú ženu", ktorá "rozsvietila každú miestnosť, do ktorej vošla." V srdcervúcom príspevku na sociálnych sieťach jej snúbenec Craig napísal: „Dnes, v najhorší deň môjho života, je ťažké to pochopiť. Ale je tu jedna vec, v ktorej som nikdy nemal jasnejšie: Viac ako tri roky, ktoré som mal tú česť stráviť so svojou Jess, sú nenahraditeľné a nevymenil by som ich ani za 60 rokov s nikým iným na svete.“

Jess trpela alergiou od svojich 9 mesiacov a dokonca musela byť raz resuscitovaná po tom, čo bola vystavená mliečnemu kari, keď mala 18 rokov.