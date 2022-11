Stádo slonov vypilo dedinčanom domácu pálenku: Keď uvidíte, ako dopadli! Ten pohľad stojí za to

"Okolo šiestej ráno sme išli do džungle pripraviť muhua (tradičný indický alkohol) a zistili sme, že všetky nádoby sú rozbité a chýba fermentovaný likér. Našli sme slony, ktoré tvrdo spali, pretože predtým skonzumovali kvasený mok a opili sa," povedala pre tlačovú agentúru PTI dedinčanka Naria Sethiová.

O miestnych slonoch je známe, že muhuu obľubujú už dlhšie. "Majú to rady. Je to čisté, chutné a silné. Keď zacítia likér, strkajú choboty do kuchyne alebo búrajú steny, len aby sa k nemu dostali. Po opití sa potácajú späť domov a cestou sa niekde zvalia," uviedol pre The Times Kartick Satyanarayan, výkonný riaditeľ organizácie Wildlife SOS. Mnohé jedince sa podľa neho stali na nápoji doslova závislými.

V apríli tohto roku mala táto závislosť ničivé následky; stádo slonov zabilo päť ľudí, ktorí muhuu varili v lesoch neďaleko mesta Jaisinagar. Úrady varovali miestnych obyvateľov, aby nevarili mahuu, keďže bolo v lese spozorované veľké stádo. Slony majú totiž dobrý čuch. Niektorí dedinčania však varovanie prehliadli. Slony ich zabili, keď ich našli spať v lese vedľa pripravovaného likéru. Deň predtým boli istí manželia napadnutí rovnakým stádom, keď vyrábali likér v lesnom pohorí Amjhor.