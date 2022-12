Manželia ráno venčili psov: Zrazu sa pred nimi objavila... iní by hneď utiekli preč od hrôzy!

Vo vidieckom parku Clumber Park vraj straší dáma v dlhom sivom plášti. Video, ktoré sa nedávno objavilo na Facebooku, podľa mnohých naznačuje, že nejde iba o poveru. Jeho autormi sú manželia a majitelia miestneho hostinca Hannah a Dave Rowettovci. Zhruba o o pol siedmej ráno nakrútila domnelého ducha Hannah, keď sa vzdialila od auta, z ktorého jej manžel vyberal psa. Vraj v to ráno cítila, že v parku nie sú sami. V jednom momente jej cestu skrížila záhadná biela silueta, ktorá vzápätí zmizla z dohľadu.

Clumber Park je jedným z najnavštevovanejších parkov organizácie National Trust a spája sa s legendou o duchovi Grey Lady. Údajne bol viackrát spozorovaný, ako sa prechádza po okolí v dlhom šedom plášti. Rowettová si spomína, ako zrazu zbadala "démonickú postavu" plaziacu sa po dlhých končatinách. Jej manžel je síce v týchto veciach skeptik, ale priznal, že z toho, čo videl na zázname, mu vstávali vlasy na hlave.

Mnohí ľudia označili príspevok manželov s názvom "Zdá sa, že sme dnes neboli na našej rannej prechádzke v Clumberi sami" za strašidelný. Hannah skonštatovala, že nemá pre túto udalosť žiadne logické vysvetlenie. "Spočiatku som si myslela, že je to pes, ale keď sa na to pozerám, je to skôr ľudská postava. Dave vyťahoval jedného z našich psov z auta a ja som cítila, že nie som sama. Urobila som fotografiu a ako som to spravila, prešla cez fotoaparát. Je to dosť démonické, ako sa plazí a má dlhé končatiny. Sledovala som to baterkou, potom som sa otočila k Daveovi a povedala som mu, že som práve videla ducha a mám ho na kamere."

Britka doplnila, že sa nebála. Prezradila, že ako dieťa bývala v dome, kde pravidelne vídala starého muža, ktorý tam údajne strašil. Viacerí užívatelia si myslia, že na záberoch je zachytený cigaretový dym alebo výpary z e-cigariet, no dvojica tvrdí, že nefajčia. "Toto nevyzerá upravene. Podľa mňa je na videu naozaj zachytené niečo paranormálne," napísala jedna osoba.