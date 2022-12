Obyvatelia si nevedia rady s dotieravým medveďom: Pozrite, kam sa až odvážil vojsť

Medveďa do reštaurácie zrejme privábila vôňa. Vošiel vraj až do kuchyne, kde ho pristihol šéfkuchár Niko Romito. "Juan Carrito prišiel za nami, aby nás pozdravil. Pýtal sa po panettone (sladké kysnuté vianočné pečivo)," povedal Romito, pričom si pochvaľoval, ako sa príroda v Abruzze má k svetu. "Sme obklopení národným parkom, je to číra nádhera," dodal.

Obyvatelia Roccarasa v minulosti počas prieskumov v obci medveďa už niekoľkokrát videli. Počas svojho vystrájania zožral miestnym sliepky či sa šplhal na ovocné stromy. Aby do mestečka už nechodil, odchytili ho, uspali a previezli na odľahlejšie miesto. Medveď sa však vrátil. Vlani v novembri sa v Roccarase vlámal do cukrárne a okrem toho, že si pochutnal na sušienkach, prevádzkareň zničil.

Starosta mestečka Francesco Di Donato vtedy povedal, že Juan Carrito sa prestal báť ľudí a stal sa nebezpečným. Vo februári ho previezli ďalej do hôr do dedinky Palena do areálu, v ktorom boli už štyri iné medvede. Potom sa ale opäť objavil v Roccarase. Juan Carrito je medveď apeninský, čo je poddruh medveďa hnedého. Ide o kriticky ohrozené zvieratá.