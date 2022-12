Mladík ukázal jednoduchý trik: Po tomto už nebudete musieť zaškrabávať námrazu z čelného skla

Nie je nič horšie, ako keď sa ráno ponáhľate a zistíte, že pred odchodom za každodennými povinnosťami, musíte zdolať boj so zamrznutou vrstvou nalepenou na čelnom skle vášho auta. Praktický tip ako sa vyhnúť tejto nemilej situácii zverejnil na sociálnej siete @tristanwalton13. Upozornil na to The Mirror.

Vo svojom príspevku nazvanom „Dvojsekundová záležitosť“ odporúča, aby si ľudia večer prekryli čelné sklo kusom kartónu, ktorý ho spoľahlivo ochráni. Autor videa zároveň ukazuje, ako tento šikovný a dôvtipný trik funguje. „Kartón rozložte na čelné sklo a zaistite stieračmi,“ vysvetľuje. V aute by ste mali mať podľa odborníka nejakú tašku, v ktorej tohto užitočného pomocníka uskladníte.

Zatiaľ čo v niektorých komentátoroch diváci tento nápad oceňujú, iní vyjadrili pochybnosti a neveria, že autor príspevku zdokumentoval reálnu situáciu, pretože čelné sklo zachytené vo videu nie je údajne zamrznuté. Niektorí tiež pripomenuli, že na tento účel nie je správne používať noviny, pretože sú príliš tenké, mohli by primrznúť a budete nútení škrabať ich aj ľadom. Chrániť pred snehovou, či ľadovou vrstvou môžete aj spätné zrkadlá, na ktoré natiahnete plastové vrecká a zaistite ich gumičkou.

Medzi ďalšie tipy na odmrazovanie patrí použitie octového roztoku, ktorý namiešate z troch dielov octu a jedného dielu vody. Ocot musí byť dostatočne zriedený, aby nepoškodil gumičky, ktoré lemujú čelné sklo. Pomôcť vám môže aj roztok vyrobený z tretiny vody a dvoch tretín liehu.