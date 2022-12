Vedci pitvali ľudí, ktorí žili v znečistenom prostredí: Hrôzostrašné odhalenie, na ktoré sa ťažko pozerá

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

NEW YORK - Pokiaľ žijete v znečistenom mestskom prostredí, možno by ste mali zvážiť sťahovanie do čistejších oblastí. Vedci totiž našli dôkaz o tom, že dlhodobé dýchanie špinavého vzduchu ničí lymfatické uzliny. V dôsledku toho strácajú svoju schopnosť brániť organizmus pred vírusmi či inými chorobami.