Toto jedlo by ľudia po štyridsiatke mali prestať okamžite jesť: Ničí to ich metabolizmus

Spracované, sladké cereálie, ktoré konzumujeme najmä na raňajky, sú síce praktickou a rýchlou voľbou, ale nemajú dostatok paliva potrebného pre správne fungovanie organizmu. Ich pričastá konzumácia dokonca súvisí so vznikom viacerých ochorení. Autorka knihy Recipe For Survival (Recept na prežitie), diabetologička Dana Hunnesová, a nutričná poradkyňa z Illuminated Health Varsha Khatriová, odhalili nevýhody tohto jedla.

Len málo raňajkových jedál je takých rýchlych a zároveň chutných ako miska cereálií, ktorých príprava zaberie iba niekoľko sekúnd. Ak sa ale snažíte schudnúť (alebo len udržiavať svoje celkové zdravie pod kontrolou), tak je nevyhnutné, aby ste ich vyradili z jedálnička. Hunnesová hovorí, že napríklad Fruit Loops, Cocoa Puffs a Frosted Flakes obsahujú (ak vôbec) veľmi nízky podiel celých zŕn a majú v sebe veľa pridaných sacharidov. Khatiová s týmto názorom súhlasí a poznamenáva, že cereálie sú jednou z potravín s najvyšším obsahom cukru. A lepšie to nie je ani v prípade cereálií s nízkym podielom cukru. "Aj cereálie, ktoré sú údajne nízkosacharidové, majú v skutočnosti vysoký obsah pridaných sladidiel," upozornila odborníčka v rozhovore pre Yahoo Life.

V čom spočíva nebezpečenstvo raňajok s vysokým obsahom cukru, ako napríklad cereálie?

Konzumácia takýchto jedál na raňajky spôsobí, že hladina cukru v krvi pravdepodobne stúpne, čo povedie k zvýšenej chuti na sladké neskôr počas dňa. "Keď začnete svoj deň s čímkoľvek, čo má vysoký obsah cukru alebo sladidla, je väčšia pravdepodobnosť, že budete počas dňa túžiť po sladkých jedlách. Znamená to, že je pravdepodobnejšie, že budete maškrtiť len preto, aby ste si udržali hladinu cukru v krvi," vysvetľuje Khatriová.

Všetci vieme, že spracovaný cukor nie je dobrý pre celkové zdravie a je obzvlášť zlý, ak chcete schudnúť. Okrem týchto prudkých nárastov hladiny cukru v krvi, chuti do jedla a prejedania sa, spracované potraviny ako cereálie poskytujú vášmu telu veľmi malú nutričnú hodnotu, no zároveň mu dodávajú zbytočné kalórie. Keďže cereálie neponúkajú prakticky žiadnu vlákninu ani bielkoviny, vaše telo pri ich trávení takmer nespaľuje kalórie, čo sa môže časom nepriaznivo prejaviť na vašom metabolizme. Navyše, nedostatok nasýtenia len ďalej zvýši chuť do jedla a vedie k prejedaniu.

Ak sa naozaj ponáhľate a nemáte čas na nič iné než cereálie, vždy je dobré vybrať si také druhy, ktoré ponúkajú vysoké množstvo celých zŕn a vlákniny. Môže to byť napríklad sladená granola, ktorá je skvelým prostriedkom, ako udržať kontrolu nad tým, čo sa deje vo vašom tele. Aj keď jej príprava nebude taká pohodlná, ako keď hodíte škatuľku cereálií do košíka v obchode, nakoniec to bude stáť za to.