Desivý dôsledok pričastého používania mobilu: Pozrite sa, ako budú vyzerať ľudia v blízkej budúcnosti!

Je čas odložiť smartfón, herný ovládač alebo diaľkové ovládanie televízora a odstúpiť od obrazovky. Inak budete vyzerať ako Mindy. Tá bola vytvorená ako vízia človeka z budúcnosti, ktorý sa príliš nevenuje fyzickej aktivite a celý deň trávi pred obrazovkami moderných technologických zariadení.

Mindy vytvoril 3D dizajnér a zakomponoval do nej všetky zdravotné problémy, ktoré súvisia s nedostatkom pohybu a pridlhým sedením. Experti predpokladajú, že takýto životný štýl povedie ku kŕčovitým prstom, krivému chrbátu a boľavým lakťom. To však nie je všetko, podľa ich slov vás môžu postihnúť tieto ďalšie komplikácie:

Zhrbený chrbát

Kŕčovité prsty

Boľavé lakte

Nerovnomerné očné viečka

Hrubšia lebka

Menší mozog

Boľavý krk

Kŕčovité prsty

Postupom času sa prsty na našich rukách môžu zmeniť, pretože si zvyknú na držanie telefónu. Pri písaní na ňom sú prsty vykrútené do neprirodzenej polohy po dlhý čas. "Spôsob, akým držíme mobily, môže spôsobiť napätie v určitých kontaktných bodoch a tým pádom syndróm kubitálneho tunela," vysvetlil Nikola Djordjevic z organizácie Med Alert Help.

Možno ste si všimli, že Mindyina ruka je tiež v lakti ohnutá do 90-stupňového uhla. To tiež súvisí s používaním mobilných telefónov. Djordjevic uviedol, že táto poloha spôsobuje natiahnutie ulnárneho nervu. "To spôsobuje znecitlivenie alebo brnenie v prstenníku a malíčkoch, bolesť predlaktia a slabosť v rukách. Držanie lakťa ohnutého po dlhý čas, najčastejšie pri držaní telefónu, môže natiahnuť nerv za lakťom a vyvinúť naň tlak."

Boľavý krk

Keď pracujete na počítači alebo sa pozeráte dolu na telefón, svaly na zadnej strane krku sa musia stiahnuť, aby držali hlavu hore. Čím viac sa pozeráte dole, tým viac musia svaly pracovať, aby udržali hlavu hore. Tieto svaly môžu byť priveľmi unavené a rozbolieť, napríklad pri pozeraní sa na smartfóny a tablety alebo pri trávení väčšiny pracovného dňa pri počítačoch. Tento stav je v angličtine známy aj ako "tech neck", teda technologický krk.

Nerovnomerné očné viečka

Je to bizarné, ale zdá sa, že už v blízkej budúcnosti sa tak veľmi prispôsobíme modrému svetlu z obrazoviek, až budeme trpieť nerovnomernými očnými viečkami. "Ľuďom sa môže vyvinúť väčšie vnútorné očné viečko pri snahe zabrániť vystaveniu nadmernému svetlu, alebo očná šošovka môže byť evolučne vyvinutá tak, že bude blokovať prichádzajúce modré svetlo, ale nie iné svetlá s vysokou vlnovou dĺžkou, ako je zelená, žltá alebo červená," povedal Kasun Ratnayake z University of Toledo.

Ako sa vyhnúť tomu, aby ste sa stali Mindy

Spôsoby, ako sa vyhnúť zdravotným problémom, sú zrejmé a často uvádzané. Robte si pravidelné prestávky od práci na počítači a do dennej rutiny zakomponujte fyzickú aktivitu. Samozrejme, svoju úlohu musia zohrať aj zamestnávatelia. "Cvičenie je zrejmý spôsob, ako znížiť stres a zlepšiť zdravie a pohodu pre každého, ale tiež neúmyselne obmedzuje používanie technológií. Firmy môžu propagovať cvičenie buď nákupom vybavenia do kancelárie, alebo ponukou bezplatného členstva v posilňovni svojim zamestnancom. Zdraví zamestnanci budú vždy prínosom pre každú firmu, pretože pomáhajú vytvárať pozitívne a produktívne myslenie," vysvetlil riaditeľ spoločnosti Retreaver Jason Kay.