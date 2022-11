Cestovateľ radí: V lietadle vždy seďte na tomto najhoršom mieste! Má to dobrý dôvod

LONDÝN - Pri cestovaní lietadlom existuje množstvo vecí, kvôli ktorým sa cesta môže premeniť na hotovú katastrofu. Tento chlap sa po nepríjemnom zážitku rozhodol podeliť s ostatnými o to, ktoré sedadlo je v celom lietadle najlepšie. Jeho výber ale zrejme mnohých prekvapí.

Otravní pasažieri alebo letecký personál, zlé jedlo či neustály hluk - to všetko vie cestovanie lietadlom poriadne znepríjemniť. Situáciu nezlepšuje ani zle vybrané sedadlo. Svoje o tom vie John Burfitt, ktorý sa podelil o nepríjemný zážitok počas letu. Údajne sa mu vždy podarilo vybrať to najhoršie sedadlo v lietadle. Po niekoľkých skúsenostiach ale prišiel na to, ktoré sedadlo je najlepšie - prekvapivo v zadnom rade vedľa toaliet.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Burfitt vysvetlil, že počas jedného letu mu niekto neustále zozadu kopal do sedadla. Keď sa vybral na WC, uvedomil si, že sedadlá vedľa toaliet sú posledné, a tým pádom za vami už nikto sedieť nebude. "V tom okamihu som sa rozhodol, že zadný rad bude odteraz jediným miestom, kde budem sedieť počas dlhého letu. Samozrejme, pri ďalšom lete som si zarezervoval sedadlo v zadnom rade a čo bolo ešte lepšie, moje miesto bolo hneď vedľa okna," napísal.

Jeho slová potvrdzuje aj webová stránka pipeaway.com. Podľa dostupných informácií majú obvykle cestujúci, ktorí sedia úplne vzadu, celý rad pre seba, keďže tam sedí menej ľudí. Cestujúci s deťmi a rodiny si obvykle nevyberajú zadnú časť lietadla, čo môže byť ďalšou z mnohých výhod posledného radu sedadiel.