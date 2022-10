Vo výťahoch v ukrajinskom Kyjeve nechávajú ľuďom balíčky pre prežitie: Pozrite, čo v nich je

Zatiaľ čo súčasné ruské útoky proti ukrajinskej energetickej infraštruktúre spôsobujú pohromu v stovkách výškových budov v ukrajinskom hlavnom meste, Lohinov a ďalší predvídavý obyvateľ pravidelne nechávajú takzvané balíčky na prežitie vo výťahoch po celom meste. Taký typický balíček obsahuje vodu, energetické tyčinky, sladkosti, svietidlo a nádobku slúžiacu ako improvizovaná toaleta. Lohinov pridáva ďalšie položky ako napríklad bublifuk, aby sa deti zabavili, alebo kus polystyrénu, na ktorom sa dá posedieť. "Samozrejme by som mohol tvrdiť, že mi to napadlo samému, no v skutočnosti som to videl na internete," uškľabil sa Lohinov pri narážke na desiatky príspevkov na sociálnych sieťach ponúkajúcich rady, ako prečkať výpadky prúdu, ktoré môžu trvať aj niekoľko hodín.

Miestne úrady varovali občanov pred nebezpečenstvom, aké predstavuje používanie výťahov počas leteckých poplachov. Schodisko však nie je schodnou cestou pre množstvo Kyjevčanov, ktorí sa potrebujú dostať napríklad z bytu na 15. či 20. poschodí. Keď Lohinov zavesil do druhého výťahu v budove igelitovú tašku s červeným krížom, šiel okolo sused a poďakoval sa mu. Priateľské uznanie Tarasa, ktorý pracuje ako záchranár a pomáhal prehľadávať sutiny po raketových útokoch, potešilo.

Jeho manželka Ljudmyla si myslí, že vojna pomohla obyvateľom budovy sa zblížiť. "Viac sa rozprávame, viac sa usmievame, áno, celkom nás to spája. "Keď Taras zavesil tašky do výťahov, ľudia za nami začali prichádzať a pýtať sa, či by s nimi nemohli pomôcť, dať nám za ne nejaké peniaze," povedala. Manželia to však odmietli. Susedia hovoria, že im tašky vo výťahoch pomohli zmenšiť ich obavy. "Nebojím sa, že uviaznem, pretože viem, že je tam voda a energetické tyčinky," povedal 27-ročný Vladyslav Derbyšev, ktorý sa práve vrátil z prechádzky so svojím psom.