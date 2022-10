Známy kaderník varuje: S týmto účesom na hlave by ste nemali nikdy behať ani cvičiť

Celebritný kaderník Tom Smith z Londýna prezradil, prečo by ste si nemali dávať vlasy do vrkoča, ak sa chystáte ísť cvičiť alebo behať. Týka sa to najmä tých druhov pohybových aktivít, pri ktorých vám vrkoč skáče z jednej strany na druhú. Podľa jeho slov tak riskujete suché vlasy a rozštiepené končeky.

"Ak cvičíte a staráte sa aj o svoje vlasy, toto si budete chcieť vypočuť. Dnes ráno som bol v parku a videl som niekoho behať a pomyslel som si, že robí dobrú vec. Ale keď dotyčná behala, jej vlasy švihali zo strany na stranu, akoby šľahala bičom. Je to recept na rozštiepené končeky a suché vlasy," vysvetlil Smith.

Našťastie existuje jednoduché riešenie. Expert navrhuje namiesto vrkoča urobiť si drdol, ktorý pevne uchopíte, aby sa pramienky vlasov počas pohybu neuvoľňovali. V reakcii na to užívatelia poďakovali Smithovi za zdieľanie tipu. "Ďakujem, Tom, o tomto som nikdy predtým neuvažovala, ale vrátim sa k drdolom," napísala jedna zo žien. Niektorí ľudia ale chápu video aj ako znamenie, aby vôbec necvičili. "Zobral som si z toho len to, že beh je hrozný nápad," píše sa v jednom komentári.