Miss Krymu zdiskreditovala ruskú armádu: Krutý trest! A jej kamarátka dopadla ešte horšie

KRYM - Dve ženy na Ruskom anektovanom Kryme boli uznané vinnými z "diskreditácie" ruskej armády po tom, čo vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach spievali vlasteneckú ukrajinskú pieseň, informovali miestne úrady. Jedna z nich si za to dokonca odpykáva nepodmienečný trest.

Oľga Valejevová, ktorá vyhrala súťaž krásy Miss Krym 2022, so svojou kamarátkou spievala na balkóne obľúbenú ukrajinskú pieseň Chervona Kalyna. Video bolo zverejnené na Instagram stories, ktoré sa automaticky zmazávajú po 24 hodinách. Krymská polícia uviedla, že Valejevová za to dostala pokutu vo výške 40-tisíc rubľov (646 eur), jej kamarátka obišla ešte horšie - dostala desaťdňový trest odňatia slobody, píše The Guardian.

"Na internete bolo zverejnené video, v ktorom dve dievčatá spievali pieseň, ktorá je bojovou hymnou extrémistickej organizácie," uviedlo v pondelok krymské ministerstvo vnútra na Telegrame. Informovalo tiež, že súd uznal ženy vinnými z diskreditácie ruskej armády a verejného predvádzania nacistických symbolov.

Krymská polícia zverejnila aj video, na ktorom majú krásky rozmazané tváre a ospravedlňujú sa za spievanie. "Nevedela som a neuvedomila som si, že má nacionalistický charakter a rozhodne som nechcela šíriť propagandu spievaním. Spievali sme ukrajinskú pesničku, ktorú poznáme už dlho," hájila sa jedna zo žien.

Minulý mesiac Kremľom dosadený šéf poloostrova Sergej Aksjonov varoval tamojších obyvateľov, že úrady budú na takéto piesne reagovať tvrdo po tom, čo sa Chervona Kalyna hrala na svadbe. "Spievanie takýchto nacionalistických hymien, najmä počas špeciálnej vojenskej operácie, bude potrestané," povedal Aksjonov vo videu zverejnenom na Telegrame v septembri, pričom použil moskovskú terminológiu na opis ruskej invázie na Ukrajinu.