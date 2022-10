Internet zaplavili videá levitujúcej dievčiny: Úkaz je opradený tajomstvom! Ako sa toto podarilo?

CHICAGO - Halloween sa vďaka svojej popularite oslavuje už po celom svete. I keď na Slovensku koncom októbra pálime sviečky na cintorínoch pri hroboch, hlavne mladšie ročníky si toto obdobie čoraz viac spájajú s maskami a vyrezávanými tekvicami. V USA je to tradícia a každý rok prichádzajú Američania s čoraz kreatívnejšími výzdobami pred svojimi domami. Tento pár to však posunul na nový level.

V Spojených štátoch je Halloween jeden z najznámejších sviatkov v roku. Je úplne normálne, že Američania začínajú s výzdobami svojich záhrad a domácností aj mesiac pred oslavami. Dave a Aubrey Appelovci však prišli s niečím originálnym.

Podľa seriálu

Pokiaľ patríte medzi milovníkov Stranger Things, tak podobnú výzdobu budete chcieť doma aj vy. Pre tých, ktorí nevedia, Stranger Things je hororový seriál z americkej produkcie, kde hlavné postavy tvoria dospievajúce deti. Prostredie má nádych minulého storočia, čo sa jasne odzrkadľuje na oblečení a účesoch. V každej z doteraz štyroch sérií museli hlavní hrdinovia bojovať proti príšerám z iného sveta.

Max ako členke tejto partie sa v poslednej sérií dostane do hlavy netvor Vecna. Toto prepojenie vyústi do levitácie. Presne túto scénku si vybrali aj Appelovci na skrášlenie svojho pozemku cez Halloween. Okoloidúci len vidia, ako vo vzduchu pred ich domom levituje dievča s ryšavými vlasmi. Ako to však dokázali?

Kúzlo

Dave a Aubrey sa totiž špecializujú na navrhovanie a výrobu hororových rekvizít. Toto obdobie je teda ako stvorené na to, aby svoj talent naplno prejavili. Pre tento rok obetovali na výzdobu svojho domu aj s pozemkom zhruba 1 600 hodín. Tak sa zdá, že sa im to oplatilo. Vďaka levitujúcej Max sa stali známymi aj na sociálnych sieťach. Ich levitujúca Max sa dostala dokonca aj do hlavných správ. Na videu je jasne videť, že nie je o zem prichytená žiadnymi lanami ani povrazmi.

Dave sa pre ABC 7 Chicago vyjadril, že keď tento seriál pozerali spolu s manželkou, povedala mu, že by zvládli spraviť repliku levitujúcej Max. "Nechcem to prezradiť. S Aubrey nám ide presne o to, že keď to uvidí nejaké dieťa, zostane v nemom úžase. Dokonca ani jeho rodičia mu to nebudú vedieť vysvetliť. Je to kúzlo a presne o to ide," vyjadril sa. Známi a priatelia si dokonca mysleli, že ako rekvizitu používajú svoju dcéru Brooke, ktorá má zozadu tiež podobné vlasy ako postava Max.