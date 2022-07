Obyvatelia tŕpli od strachu, po ulici sa prechádzala vraždiaca bábika Chuck: Už poznajú jej identitu!

V roku 1988 uzrel svetlo sveta film "Child's Play" (Detská hra), v ktorom bábika menom Chuck terorizovala a vraždila všetkých naokolo. Posadnutý Chuck sa teraz vrátil v skutočnej podobe, píše New York Post. Kendra Waldenová, obyvateľka Pinsonu, kde sa bábika prechádzala, uverejnila na Facebooku fotky ako dôkaz, že si nič nevymyslela.

V skutočnosti však išlo o päťročného Jacksona Reeda, ktorý svojou maskou pripravil obyvateľom mesta krušné chvíle. "Musela som to odfotiť, pretože som neverila vlastným očiam. Strach a zdesenie striedal u mňa v tej chvili smiech," uviedla Waldenová.

Jacksonova mama Britnee neskôr vysvetlila, že jej syn bol na Halloween prezlečený za Chucka a maska sa mu zapáčila natoľko, že bežne v nej chodí doma aj po okolí. Britnee sa o fotkách dozvedela v práci od kolegu, ktorý jej ich ukázal s tým, že sa podobá na jej syna. "Pozrela som sa lepšie a hovorím si, že preboha, to je môj Jackson," hovorí.

Ihneď kontaktovala svoju mamu, ktorá jej oznámila, že pomáhala vnukovi upraviť kostým do dokonalosti. "Viete si predstaviť, že by ste toto stretli po ceste domov? Asi by som sa zbláznil," napísal niekto do komentára pod príspevok.