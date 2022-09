Manželom to v intímnej oblasti neklapalo: Muž tvrdil, že sa pokúša o nápravu, ale.... Žena po tomto zistení zúrila

Nemenovaná žena uverejnila príspevok na Mumsnet, kde vysvetlila, že ona a jej manžel viedli „mnohé roky neexistujúci sexuálny život“ a dokonca kvôli tomu absolvovali sexuálne poradenstvo. Keď ho teda prichytila pri masturbácii na záchode, po tom, čo sľúbil, že popracuje na ich intímnostiach, zúrila.

„Keď ma požiadal o ruku, povedala som mu, že nechcem život bez sexu a že si ho vezmem, len ak mi sľúbi, že bude vždy pracovať na zlepšení problému. Sľúbil, že to urobí, ale odvtedy neurobil nič. Nemá žiadnu odpoveď na to, prečo so mnou nič intímne neskúša,“ uviedla žena v príspevku.

„Dnes ráno išiel na toaletu a vzal si so sebou telefón. Bola som v spálni. Bluetooth reproduktor v spálni sa zrazu pripojil k jeho telefónu a asi 10 minút sa reproduktor zapínal a vypínal a pripájal sa k jeho telefónu. Počula som porno, ktoré pozeral a očividne sa pri ňom uvoľnil,“ prezradila ďalej nemenovaná žena.

Muž po chvíli vyšiel z toalety a spýtal sa svojej manželky, či je v poriadku. Vtedy mu prezradila, že počula porno a vie, čo robil na toalete. „Začal sa veľmi brániť a popierať, ale videla som mu v tvári, že klame,“ priblížila. Hnevá ju predovšetkým to, že jej manžel sa nepokúša o akýkoľvek intímny kontakt a radšej si pozrie porno.

S hlavou v smútku sa preto obrátila na fórum, kde sa ostatných spýtala, čo má robiť. „Nechcem život bez sexu a mám ho rada, ale zdá sa mi, že on ma nemá rád a neurobil nič pre zlepšenie situácie,“ dodala žena.

V reakcii na jej príbeh ľudia uviedli, že ich manželstvo je odsúdené na zánik. „Nemyslím si, že niekedy uspokojí tvoje potreby,“ napísal jeden z komentujúcich. „Je to voči tebe úplne nespravodlivé. Aká hrozná urážka,“ uviedol ďalší. „Začnite rozvodové konanie. Robí si z vás srandu. Má sexuálnu túžbu, ale neprežíva ju s vami,“ dodal tretí.