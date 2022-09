Čo robiť, keď sa cítime ako nafúknutý balón? Experti radia, ako sa zbaviť nadúvania a plynatosti

CHICAGO - Ľudia majú v dnešnej dobe čoraz častejšie problémy s trávením. Môže to byť ovplyvnené rôznymi faktormi, no nie nadarmo sa hovorí „sme tým, čo jeme“. Všetko, čo skonzumujeme prechádza tráviacim systémom. Problémom zvykne byť následné nadúvanie, ktoré spôsobuje nielen bolesti, ale aj nepríjemnú plynatosť. Čo tento nepríjemný pocit spôsobuje? Dá sa mu nejakým spôsobom vyvarovať?

Pocit nadúvania zažil už takmer každý z nás. Počas oslavy, kedy sa stoly prehýbajú od plných tanierov jedla, je úplne normálne, že by ste sa mohli cítiť nafúknuto. Pokiaľ však tento stav zažívate príliš často, aj v období bez konzumácie mastných jedál, možno by ste mali navštíviť lekára. Za nadúvaním môžu byť rôzne príčiny od zápalové ochorenia čriev až po potravinovú intoleranciu. Môže to byť nepríjemné, dokonca až bolestivé.

Ako uvádza LiveScience, tento pocit spôsobuje stiahnutie a telo si myslí, že vaše brucho je plné. Častým príznakom je brušná disterzia, kedy brucho vyzerá viditeľne väčšie. Okrem toho vzniká v tráviacom trakte nepríjemný plyn, ktorý jednoducho musí vyjsť von. Roxana Ehsaniová, odborníčka na výživu a hovorkyňa Akadémie výživy a dietetiky v Chicagu, vysvetľuje, že do istej miery môže za nadúvanie aj úzkosť alebo stresové situácie. "Keď je človek napätý a vystavený príliš veľkému stresu, môže to mať za následok zlé trávenie až nadúvanie," hovorí. Aké sú teda najčastejšie príznaky nadúvania?

Plynatosť

Keď jeme, baktérie v našich črevách rozkladajú jedlo na jednoduchšie formy, ktoré sa dajú ľahko absorbovať cez výstelku nášho tráviaceho systému. Pri tomto procese sa vytvárajú plyny ako metán, oxid uhličitý a vodík, ktoré po rozložení potravy musia tiež opustiť telo. Podľa Dr. Marion Sloanovej, expertky na gastroenterológiu vo Veľkej Británii, je úplne prirodzené, pokiaľ človek vypudí plyny v priemere 14-krát za deň.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Zápcha

Ak zistíte, že máte problémy s vyprázdňovaním alebo je vaša stolica príliš tvrdá, je to signál zápchy. Nastáva za situácie, keď baktérie dlhšie fermentujú jedlo, čo spôsobuje väčšiu produkciu plynu v črevách. Proti zápche môžete bojovať stravou s vysokým obsahom vlákniny a dostatočným prísunom tekutín, najlepšie pitnej vody. "Keď už hovoríme o vode, aj dehydratácia môže viesť k nadúvaniu," doplnila Ehsaniová.

Menštruácia a hormóny

Najmä u žien môžu zápaly a hormóny počas menštruácie spôsobiť nadúvanie. Patrí sem endometrióza a syndróm polycystických ovárií. Zápal v tejto oblasti možno niekedy vidieť aj voľným okom, kedy dochádza k zväčšeniu brucha. Fibrómy (nerakovinové výrastky, ktoré sa vyvíjajú v maternici a okolo nej) sa líšia veľkosťou a môžu sa zväčšovať s hladinami hormónu estrogénu, pričom po menopauze sa často opäť zmenšujú. Môžu spôsobiť silnejšiu menštruáciu a vaše brucho môže vyzerať väčšie.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Stravovacie návyky

Pokiaľ jete príliš veľa alebo prirýchlo, je viac ako pravdepodobné, že mávate problém s nadúvaním. Ak zjete veľa jedla, výrazne sa to zmení na veľkosti vášho žalúdka, a preto má naše telo tendenciu sa po jedle mierne zmeniť. Príliš rýchle jedenie môže spôsobiť nadúvanie, pretože keď prehltnete jedlo, naberiete aj vzduch a prehltnete ho do tráviaceho traktu. Nesprávne stravovacie návyky môžu tiež viesť k gastrointestinálnym ťažkostiam.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Priberanie

Niekedy to, čo si myslíme, že je nadúvanie, je len nárast brušného telesného tuku. Naše telá sa snažia ukladať tuk okolo dôležitých orgánov, aby ich udržali v teple a bezpečí. Je to tzv. viscerálny tuk. Plyn má tendenciu unikať v noci a naše žalúdky sú najprázdnejšie ráno, takže toto je najlepší čas na kontrolu. Článok v gastroenterológii a hepatológii tiež spája obezitu s funkčnými gastrointestinálnymi stavmi (ako je IBS), čo naznačuje, že medzi nimi existuje spojenie.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Potravinové intolerancie

Ak niektoré potraviny vaše telo neznesie, alebo inak povedané, podráždi vám to črevá, môže to viesť k zápalu, bolesti a nadúvaniu. FODMAP diéta znižuje množstvo fermentovateľných potravín, ktoré sa mnohí ľudia snažia absorbovať v tenkom čreve. Po prechode cez tenké črevo (kde by nemalo byť veľa baktérií), ak sa tieto potraviny nevstrebú, môžu fermentovať ďalej v tráviacom trakte, čo spôsobí tvorbu plynov a nadúvanie.

Premnoženie baktérií v tenkom čreve

Niektorí ľudia majú tiež stav nazývaný SIBO, pri ktorom dochádza k premnoženiu črevných baktérií v tenkom čreve. Potraviny potom kvasia a spôsobujú plynatosť a nadúvanie.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Ak chcete predísť nadúvaniu, Dr. Sloanová odporúča opatrné, pomalé jedenie, zbytočne počas konzumácie jedla nerozprávať, sedieť, neponáhľať sa a vychutnávať si každé sústo. "Tiež je dobré zistiť, ktoré potraviny vám spôsobujú plynatosť. U každého človeka to môžu byť iné, pretože to závisí od baktérií v hrubom čreve," hovorí na záver.