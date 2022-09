Máte problémy s korenistými jedlami? Lekárka prezradila jednoduchú pomoc: Kúpite ju hocikde

LONDÝN - Podľa lekárky Jordany Gaines Lewisovej môže ľuďom, ktorí trpia problémami spôsobenými konzumáciou korenistých jedál, pomôcť pitie mlieka. Na webovej stránke Psychology Today odôvodňuje, prečo je pri týchto komplikáciách tento nápoj účinný a aký jeho druh by sme mali v takýchto prípadoch zvoliť.

Túžba po pikantnej korenistej chuti je niekedy silnejšia ako uvedomenie si dôsledkov, ktoré môže takéto jedlo spôsobiť. Pokiaľ však pálivej príchuti neodoláte, môžete sa prípadným komplikáciám, ktoré spôsobuje, úspešne vyhnúť pitím mlieka. Lekárka Jordana Gaines Lewisová na Psychology Today vysvetľuje, ako tento nápoj zmierňuje bolesť. Zároveň však upozorňuje, že nie každý jeho druh, môže priniesť potrebnú úľavu.

Aby sme pochopili, ako a prečo dokáže práve mlieko v takýchto prípadoch pomôcť, musíme najskôr porozumieť tomu, prečo korenisté jedlá spôsobujú bolesti. Všetko súvisí s kapsaicínom, čiže aktívnou zložkou, ktorá sa nachádza v chilli papričkách. Keď sa naviaže na receptory na jazyku, cítime teplo.

Lekárka tiež poukazuje na to, že hoci by sme mohli mať pocit, že chilli paprička spôsobila chemické popálenie, v skutočnosti to tak nie je. Našťastie niektoré zlúčeniny dokážu rozpustiť kapsaicín a práve tie sú ľahko dostupné v niektorých druhoch mlieka. Napríklad voda v týchto prípadoch nie je účinná, pretože jej chýbajú potrebné vlastnosti.

A aký druh mlieka by sme si mali vybrať, aby sme zahnali komplikácie spôsobené korenistým jedlom? Živočíšna zložka kazeín je lipofilný proteín (rozpustný v tukoch). Znamená to, že pôsobí ako čistič kapsaicínu, takže pri týchto komplikáciách je nápomocné iba mlieko od cicavcov. „Rastlinné druhy mlieka ako je sójové, ryžové, kokosové alebo mandľové, neobsahujú kazeín,“ dodala odborníčka. Doplnila tiež, že s kapsaicínom si dokáže poradiť aj alkohol, ale vzhľadom na jeho rôzne koncentrácie, je lepšie spoľahnúť sa radšej na mlieko.