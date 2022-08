Ak fajčíte, po týchto slovách vedcov možno prestanete: Štúdia ukázala poškodenie dôležitého orgánu!

Podľa výskumu prezentovaného na kongrese ESC 2022 majú fajčiari slabšie srdce ako nefajčiari. Štúdia zistila, že čím viac ľudia fajčili, tým horšia bola ich funkcia srdca. Dobrou správou je, že po skoncovaní s týmto zlozvykom sa u fajčiarov niektoré funkcie obnovili, píše eurekalert.org.

„Je dobre známe, že fajčenie spôsobuje zablokovanie tepien, čo vedie k ischemickej chorobe srdca a mŕtvici. Naša štúdia ukazuje, že fajčenie tiež vedie k oslabeniu srdca. Znamená to, že fajčiari majú menší objem krvi v ľavej srdcovej komore a menej energie na jej vypumpovanie do zvyšku tela. Čím viac fajčíte, tým horšia je funkcia vášho srdca,“ povedala autorka štúdie Eva Holtová z kodanskej nemocnice Herlev and Gentofte Hospital.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie užívanie tabakových výrobkov každý rok zabije viac ako osem miliónov ľudí. Fajčenie cigariet je zodpovedné za 50 percent všetkých úmrtí, ktorým sa dá vyhnúť, pričom polovica z nich je spôsobená aterosklerotickými kardiovaskulárnymi ochoreniami, ako je srdcový infarkt a mŕtvica.

Štúdie tiež ukázali, že fajčenie je spojené s vyšším rizikom srdcového zlyhania, kedy srdcový sval nepumpuje krv do tela tak, ako by mal, zvyčajne preto, že je príliš slabý alebo stuhnutý. To znamená, že telo nedostáva kyslík a živiny, ktoré potrebuje na normálne fungovanie.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Súvislosť medzi fajčením a štruktúrou a funkciou srdca nebola úplne preskúmaná. Táto štúdia preto skúmala, či fajčenie súvisí so zmenami v štruktúre a funkcii srdca u ľudí bez kardiovaskulárnych ochorení a s vplyvom zmeny fajčiarskych návykov.

Štúdia použila údaje z piatej Copenhagen City Heart Study, ktorá skúmala kardiovaskulárne rizikové faktory a ochorenia v bežnej populácii. Celkovo bolo do štúdie zaradených 3 874 účastníkov vo veku 20 až 99 rokov bez srdcového ochorenia. Účastníci museli vyplniť dotazník, v ktorom odpovedali na otázky o histórii fajčenia a približnom počte cigariet vyfajčených počas života.

Ďalej absolvovali ultrazvuk srdca nazývaný echokardiografia, ktorý poskytuje informácie o jeho štruktúre a o tom, ako dobre funguje. Vedci porovnávali echokardiografické merania súčasných fajčiarov v porovnaní s nefajčiarmi, ktorí nikdy nefajčili.

Galéria fotiek (4) Podľa údajov Európskej komisie fajčí na Slovensku až 21 percent obyvateľstva

Zdroj: pexels.com

Priemerný vek účastníkov bol 56 rokov a 43 percent z nich tvorili ženy. Takmer jeden z piatich účastníkov boli súčasní fajčiari (18,6 percent), zatiaľ čo 40,9 percent boli bývalí fajčiari a 40,5 percent nikdy nefajčilo. Súčasní fajčiari mali v porovnaní s nefajčiarmi hrubšie, slabšie a ťažšie srdce. Čím dlhšie však účastníci štúdie fajčili, tým bolo ich srdce slabšie.

„Zistili sme, že súčasné fajčenie a fajčenie v minulosti sú spojené so zhoršením štruktúry a funkcie ľavej srdcovej komory – najdôležitejšej časti srdca. Okrem toho sme zistili, že počas 10-ročného obdobia sa u tých, ktorí pokračovali vo fajčení, vyvinulo hrubšie, ťažšie a slabšie srdce, ktoré bolo menej schopné pumpovať krv v porovnaní s tými, ktorí nikdy nefajčili, a tými, ktorí prestali,“ povedala Holtová.

Táto štúdia teda naznačuje, že fajčenie nielen poškodzuje cievy, ale aj srdce. „Dobrou správou je, že niektoré škody sa dajú zvrátiť tým, že s fajčením prestanete,“ dodala hlavná autorka štúdie.