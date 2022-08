Žene došla trpezlivosť: Manžela vysťahovala naspäť k jeho rodičom! Keď zistíte dôvod, úplne ju pochopíte

LONDÝN - Nemenovaná žena oslovila užívateľov sociálnej siete so žiadosťou o radu pri riešení svojho problému s manželom. Iba rok po svadbe sa totiž z neho vykľul poriadny darmožráč a nechce sa mu chodiť do práce. Nie je si však istá, či na neho nebola príliš prísna, keď ho požiadala, aby sa vrátil k svojim rodičom.

Užívatelia Redditu pretriasajú situáciu nemenovanej ženy, ktorá si vyliala svoje srdce a posťažovala sa na svojho manžela, píše The Mirror. Na začiatku všetkého bolo jeho tvrdenie, že ho prepustili z práce. Neskôr však zistila, že svoje pracovné miesto opustil dobrovoľne. Tajne si vraj najskôr skracoval hodiny až do bodu, keď prestal pracovať úplne. „Hoci slušne zarábam, nie je to tak veľa, aby som sama dokázala platiť nájomné, účty, potraviny, poistenie, prispievala na úspory a financovala životný štýl, ktorému sa začal venovať môj manžel,“ uvádza mladá žena.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

S manželom sa zosobášili pred rokom a v minulosti ju nenapadlo, že by sa mohol ich vzťah uberať týmto smerom. Keď začali spolu žiť ako partneri, dohodli sa na spoločnom platení účtov. Po svadbe jej však povedal, že by radšej zostal doma a staral sa o domácnosť. Aj keď to spočiatku zvládal, čoskoro vymenil domáce práce za videohry a stávky.

Popri svojej každodennej práci je to iba ona, kto varí a upratuje, čiže robí niečo, čo by mal podľa dohody robiť on. Už ju vraj nebaví podporovať ho, pretože pochopila, že vôbec nemá záujem čokoľvek robiť. Keď sa ho minulý týždeň spýtala, či si niečo hľadá, tak jej povedal, že „nemá pocit, že by to stálo za to" a že „je spokojný s tým, čo teraz majú." Časom to zašlo tak ďaleko, že ho vlastne vôbec nestretávala doma, ale iba vonku. Preto ho požiadala, aby sa presťahoval späť k svojim rodičom.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Hoci sú jej svokrovci chápaví ľudia, domnievajú sa, že ich nevesta zašla príliš ďaleko, keď trvá na tom, že sa k nej môže vrátiť, až keď si nájde prácu. „Jeho postoj ku mne ma núti spochybňovať celý náš vzťah.“ Zúfala žena sa však zároveň utápa vo výčitkách a obáva sa, že manžel má možno pravdu, keď jej hovorí, že je na neho príliš tvrdá. „Váš manžel vás totálne využíva. V ničom vám nedal na výber. Len urobil rozhodnutia a prinútil vás, aby ste s nimi súhlasili. Rozveďte sa s ním,“ napísal jeden z užívateľov a dodal, že jej bude lepšie, keď sa ho zbaví. „Spýtal by som sa ho, čím prispel do vzťahu. Ale je jasné, že žiadny vzťah neexistuje a on neprispieva ničím. V žiadnom prípade nemá v úmysle byť partnerom," uviedol ďalší.