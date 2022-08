Bizarné manželské nezhody: Muž má problémy v práci, vraj za ne môže jeho žena! Neuveríte, čo jej vyčíta

Nemenovaná žena hovorí, že jej manželstvo trvajúce viac ako desať rokov je na bode mrazu. Kvôli finančnej situácii sa však pár nemôže rozísť. Dôvodom obrovskej nezhody je neskorý príchod ženinho manžela do práce po tom, čo ho nedokázala ráno zobudiť. Manžel jej to vyčíta aj napriek tomu, že keď doňho štuchala, odkázal jej, aby „vypadla“.

Počas ich spoločných rokov si žena zvykla, že keď sa jej manžel nezobudí na budík alebo zaspí, musí ho zobudiť. V posledných mesiacoch s tým však prestala pre ich pretrvávajúce manželské problémy. Všetko však vyvrcholilo spomínaným incidentom.

Rozčúlená manželka, ktorá vystupuje pod používateľským menom u/2baverage, sa s problémom obrátila na Reddit. „Skončil s trojhodinovým meškaním do práce a prišiel domov s posledným varovaním. Ak sa znova objaví neskoro alebo zavolá, že bude meškať, bez lekárskeho potvrdenia, vyhodia ho,“ uviedla žena.

„Obviňoval ma, že som ho nezobudila včas, a povedal, že všetko je to aj moja vina,“ priblížila ďalej žena. Napokon sa pár povadil a žena svojmu manželovi uštedrila niekoľko štipľavých poznámok.

Keďže však mala zmiešané reakcie na hádku zo strany priateľov, oslovila ostatných používateľov Redditu, aby sa spýtala na ich názor. Drvivá väčšina bola na jej strane a mnohí ju vyzývali, aby prehodnotila svoju súčasnú situáciu.

„Je to dospelý muž. Aj keby ste mali ten najlepší vzťah, nemalo by byť vašou povinnosťou ho pravidelne budiť. Ste jeho manželka, nie matka,“ napísal jeden z komentujúcich. „Nie je vašou povinnosťou ho budiť. Je to dospelý muž. Musí na to prísť sám a prevziať zodpovednosť za svoje činy. Nie je to také ťažké,“ súhlasil ďalší z komentujúcich.