Manželia sú zúfalí, do ich domu vtrhol v priebehu pár dní už druhýkrát medveď: Takéto škody im spôsobil

Do domu manželov v meste West Hartford v priebehu pár dní vtrhol už druhýkrát medveď, informovala stanica NBC29. Podľa slov Christine Vannieovej trávili nedeľu na dvore za domom a keď sa jej manžel Bill Priest išiel dovnútra napiť, v kuchyni našiel medveďa. Nemal o ňom ani len tušenie, pretože na dvore hrala hlasná hudba, takže s manželkou vôbec nič nepočuli. "Chcelo by to niečo, čo by ho prinútilo odísť," napísala Vannie na sociálnej sieti s tým, že "väčšina medveďov je plachá, ale tento nebol".

Len týždeň predtým načapal Priest medveďa v garáži, ako si prezeral obsah chladničky. "Bol som naozaj naštvaný, pretože som vedel, že ma čaká veľa práce," povedal. Predpokladal, že to nebude jediný predátor v okolí, ale vôbec nepočítal s tým, že ďalšieho nájde za krátky čas v kuchyni. Medveď vraj vyžieral z dlážky všetko, čo našiel a pochutnával si aj na cukríkoch. Bill sa vraj veľmi bál, tak v rýchlosti položil medzi seba a šelmu aspoň stoličku. Nepríjemného návštevníka nakoniec vyhnal, no ani nie po 24 hodinách bol späť. Dokonca vytrhol sieťové dvere a keď sa nemohol dostať prednými dverami, vyskúšal zadný vchod. "S medveďmi sa stretávam roky, ale toto je po prvý raz, čo niečo poškodili," doplnil Američan.

Christine kontaktovala miestny úrad energetiky a ochrany životného prostredia kvôli pasci, ktoré umiestňujú v snahe medveďa dolapiť. Jej princíp spočíva v tom, že sa v nej nachádza škatuľa naplnená šiškami. Keď ju medveď potiahne, dvere sa zabuchnú a zamknú. Ochranári sa pokúsia zviera chytiť, utlmiť, zistiť jeho vek a označiť ho. Rovnako tak využijú techniky na odplašenie mimo domu.