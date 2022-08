Britka (39) sa chcela podobať na Pamelu Anderson: Jej FOTO vám vyrazí dych, takto teraz vyzerá

Vizáž hviezdy zo seriálu Baywatch sa stala vzorom pre 39-ročnú Georginu Epitropouovú, ktorá v snahe podobať sa na Pamelu Anderson investovala do plastických operácií viac ako 43 000 libier (51 000 eur). "Mojím idolom je Pam Anderson. Bola som posadnutá jej vzhľadom, odkedy som prvýkrát videla Baywatch," hovorí Angličanka, ktorá začala so svojou premenou v roku 2015. Jej vášeň pre kozmetické operácie vraj pramení z nedostatku pozornosti, ktorým trpela počas detstva. Vraj len splývala s davom a nechcela, aby bol taký aj jej život.

Po tom, ako sa stala pred siedmimi rokmi tanečnicou, začala investovať do kozmetických procedúr. Prvú úpravu hrudníka podstúpila v Spojenom kráľovstve, ale za ďalšími zákrokmi už cestovala do zahraničia. Postupne si nechala zväčšiť prsia až na veľkosť 34KK. Okrem toho má za sebou aj brazílsky lifting zadku, botox a liposukciu. Takto sa Epitropouová postupne zmenila na skutočnú bábiku.

Ako vníma Georgina svoju súčasnú vizáž?

Podľa jej slov minie mesačne 80 libier (95 eur) na nechty, 300 libier (357 eur) na mejkap a ďalších 400 libier (475 eur) každé štyri mesiace na predlžovanie vlasov. Každé tri mesiace chodí na doplnenie botoxu. "Moji priatelia a rodina mi vždy hovoria, že to nepotrebujem, ale zároveň vedia, že budem robiť len to, čo chcem. Keď som vonku, pútam veľa pozornosti. Je to niekedy zmes komentárov, ale každý môže mať vlastný názor, takže ma to vôbec netrápi. Muži zvyčajne milujú môj vzhľad a ženy ho nenávidia. Je mi úžasne, pretože čoskoro budem mať 40, vyzerám skvele a cítim sa sebavedomejšie ako kedykoľvek predtým!" uzavrela svojrázna Britka.