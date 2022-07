Experti radia: Túto jednu živinu je bezpečnejšie získať z tabletky ako z jedla

NEW YORK - Príjem správnych živín je nevyhnutný pre fungovanie organizmu a môže dokonca chrániť pred chorobami. Preto je dôležité sledovať, či vášmu telu niečo nechýba a pravidelne dopĺňať živiny stravou. Odborníci najnovšie zistili, že jednu živinu je lepšie prijímať vo forme tabliet než z jedla.

Odborníci tvrdia, že najlepším spôsobom, ako získať všetky potrebné živiny, je jesť pestrú stravu, ktorá je bohatá na plnohodnotné potraviny. Podľa pracovníkov z Kliniky Mayo tento prístup ponúka tri kľúčové výhody v porovnaní s doplnkami stravy vo forme piluliek a práškov.

Po prvé, potraviny ponúkajú komplexnú výživu, ktorá poskytuje široké spektrum mikroživín a nielen izolované živiny. Poskytujú tiež telu základnú vlákninu, ktorá môže pomôcť znížiť riziko cukrovky typu 2, kolorektálneho karcinómu, mŕtvice a srdcových chorôb. No a nakoniec získavanie živín z potravinových zdrojov poskytuje aj ochranné látky, ako sú antioxidanty, ktoré chránia bunky a tkanivá. Kompletná strava by mala obsahovať veľa ovocia, zeleniny, celozrnných výrobkov, chudých bielkovín a zdravých tukov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: thinkstock.com

Denník The New York Times nedávno zverejnil kvíz, ktorý mal posúdiť znalosti verejnosti o doplnkoch stravy. Po každej otázke redaktori ponúkli niekoľko fascinujúcich faktov o rizikách, výhodách a použití mnohých obľúbených produktov. Anand Dhruva, riaditeľ vzdelávania v Osher Center for Integrative Health na Kalifornskej univerzite v San Franciscu, vyzdvihol hodnotu užívania rybieho oleja vo forme kapsúl. "Vždy je lepšie prijímať vitamíny a minerály z plnohodnotnej stravy než z tabletiek, extraktov alebo práškov. Jedinou výnimkou môže byť podľa Dhruvu rybí olej. Výživové doplnky s rybím olejom majú vo všeobecnosti menej ortuti ako ryby, najmä tie dravé, ako je tuniak, mečúň alebo žralok," píše sa v článku.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Kapsule s rybím olejom sú vyrábané extrakciou tuku z rybieho tkaniva. Sú bohaté na dva typy omega-3 mastných kyselín - kyselinu eikosapentaénovú (EPA) a kyselinu dokosahexaénovú (DHA), ktoré zlepšujú zdravie mozgu, srdca, cholesterolu či krvného tlaku. Delková odporučila, aby ste sa pri kapsulách s rybím olejom pozreli najmä na množstvo EPA a DHA, ktoré obsahujú. Uistite sa, že aspoň 50 percent oleja tvoria EPA a DHA.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Pokiaľ ale preferujete konzumáciu rýb namiesto tabletiek, urobíte dobre, ak uprednostníte lososa, sardinky, sladkovodného pstruha, sleďa, ančovičky či tichomorskú makrelu. Omega-3 môžete prijať aj z iných potravín, napríklad z jogurtov, mlieka, vajec, ľanových semienok, repkového oleja, vlašských orechov, slnečnicových semienok a sójových bôbov.