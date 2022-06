Vedci odhalili, že jedna zdravotná indispozícia znižuje riziko nákazy KORONAVÍRUSOM: To by ste nečakali aká!

Podľa štúdie financovanej Národným inštitútom zdravia majú ľudia s potravinovými alergiami menšiu pravdepodobnosť, že sa novým koronavírusom, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, ako ľudia bez nej. Experti tiež identifikovali obezitu a vysoký index telesnej hmotnosti (BMI) ako zvýšené riziko infekcie. Informoval o tom časopis Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Riaditeľka Centra pre výskum astmy a environmentálnych vied Tina V. Hartertová viedla výskum spolu s Maxom Seiboldom, riaditeľom výpočtovej biológie na katedre farmakogenomiky Wohlberga a Lamberta. Vedecký tím monitoroval infekciu SARS-CoV-2 u viac ako 4000 ľudí v takmer 1400 domácnostiach, v ktorých bola aspoň jedna osoba vo veku 21 rokov alebo mladšia. Monitorovali domácnosti v dvanástich mestách v USA medzi májom 2020 a februárom 2021, pred rozsiahlym zavedením očkovania proti covidu a výskytom nových variantov. Účastníci boli vybraní z existujúcich štúdií zameraných na alergické ochorenia. Zhruba polovica zúčastnených detí, tínedžerov a dospelých mala alergiu na potraviny, astmu, ekzém alebo alergickú rinitídu.

Predbežné dôkazy z iného výskumu naznačovali, že alergické ochorenie môže znížiť náchylnosť človeka na infekciu SARS-CoV-2. Vedci zistili, že alergická potravinová alergia diagnostikovaná lekárom znížila riziko nákazy na polovicu, ale astma a ďalšie sledované alergické stavy (ekzém a alergická rinitída) neboli spojené so zníženým rizikom infekcie. Ďalej analyzovali hladiny protilátok špecifických pre imunoglobulín E (IgE) v krvi, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri alergických ochoreniach. Hartertová a kolegovia predpokladajú, že zápal typu 2, charakteristický pre alergické stavy, môže znížiť hladiny proteínu nazývaného ACE2 receptor na povrchu buniek dýchacích ciest. SARS-CoV-2 používa tento receptor na vstup do buniek, takže jeho nedostatok by mohol obmedziť schopnosť vírusu ich infikovať. Rozdiely v rizikovom správaní medzi ľuďmi s potravinovou alergiou, ako je menej časté stravovanie v reštauráciách, by tiež mohli vysvetliť nižšie riziko infekcie pre túto skupinu.

Predchádzajúce štúdie ukázali, že obezita je rizikovým faktorom pre závažný priebeh COVID-19. V novom výskume odborníci odhalili silný, lineárny vzťah medzi BMI a rizikom nákazy. Každé zvýšenie percentilu BMI o desať bodov zvýšilo riziko infekcie o deväť percent. Účastníci s nadváhou alebo obezitou mali o 41 percent vyššie riziko infekcie než tí, ktorí mali zdravú telesnú hmotnosť. Ukázalo sa tiež, že deti, tínedžeri a dospelí v štúdii mali počas šesťmesačného obdobia sledovania približne 14-percentnú pravdepodobnosť infekcie SARS-CoV-2. V 58 percentách zúčastnených domácností, kde sa jedna osoba nakazila, sa SARS-CoV-2 preniesol na viacerých členov domácnosti.

Množstvo SARS-CoV-2 zistené vo výteroch z nosa, teda vírusová záťaž, sa medzi účastníkmi štúdie vo všetkých vekových skupinách značne líšilo. Experti dospeli k záveru, že malé deti môžu byť veľmi účinnými prenášačmi vírusu v domácnosti kvôli ich vysokej miere asymptomatickej infekcie, ich potenciálne vysokej vírusovej záťaži a ich blízkym fyzickým interakciám s ostatnými členmi rodiny. "Naše zistenia podčiarkujú dôležitosť očkovania detí a implementácie ďalších opatrení v oblasti verejného zdravia, aby sa zabránilo ich infikovaniu SARS-CoV-2, čím sa ochránia deti aj zraniteľní členovia domácnosti pred vírusom," uviedol riaditeľ Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby (NIAID) a poradca Bieleho domu pre pandémiu Anthony Fauci.