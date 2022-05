Dievčatko sa rozbehlo do záhrady: Keď matka zbadala, za čím uteká, skoro dostala infarkt

Bol to obyčajný jarný večer. Malé dievčatko menom Juniper sa hralo v obývačke pri mame. Dvere na terasu boli otvorené, no jeho matka Samantha Martinová netušila, že o chvíľu sa odohrá situácia, pri ktorej jej stuhne krv v žilách. Juniper si vonku v záhrade všimla medveďa. Zrejme videla rozprávky o macíkoch, pretože v momente sa rozbehla von na dvor a povedala: "Aha, medvedík!"

Samantha neváhala ani sekundu. V momente za dcérou vyštartovala na dvor, aj keď vedela, že sa tam pohybuje divá šelma. Celú situáciu zachytila domáca kamera umiestnená v obývačke. Martinová bola do niekoľkých sekúnd pri Juniper a schytila ju do náručia. "Strašne som sa bála, začala som nadávať ako pohan," opísala svoje pocity.

Video sa neskôr objavilo na viacerých sociálnych sieťach. Podľa Samanthy si jej dcérka nedávno listovala knihu o zvieratách a povedala, že medveď je jej obľúbeným zvieraťom. "Volalal som na ňu, aby sa vrátila dnu, ale ona sa rozbehla za medveďom. Jednoducho som spanikárila, nemyslela som na nič iné, len ako ju dostať naspäť dnu do bezpečia."

Medveď, za ktorým sa rozbehla Juniper, bolo ešte mláďa, preto sa Martinová obávala, či nie je nablízku aj jeho matka. "Muselo by to byť strašné aj pre matku medvedicu, keby videla, že k jej mláďaťu bežia dvaja ľudia," skonštatovala. Medvieďa zrejme prilákalo kŕmidlo pre vtáky, ktoré strhlo a vyprázdnilo. "Kŕmidlá pre vtáky môžu byť veľkým lákadlom pre medvede a iné voľne divé zvery," povedal Chase Gunnell, hovorca amerického úradu pre ryby a divočinu z regiónu Puget Sound. Dodal, že je nesmierne dôležité, aby ľudia v jarných mesiacoch zvesili svoje krmidlá, pretože je to ako terč pre hladné medvede.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Samantha sa vyjadrila, že vo svetle nedávnych udalostí už zvesila krmivo pre vtáky zo stromu v záhrade. Okrem toho vysvetlila dcére, že medveď je nebezpečné zviera. "Knihu o zvieratách som jej dala preto, aby sa učila aspoň takto z obrázkov. Občas spolu pozeráme aj National Geographic," dodala na záver.