Dotkli ste sa pupka a zažili ste tento pocit? Lekár objasnil bizarnú záhadu

NEW YORK - Ak ste si niekedy strčili prst hlboko do pupka, možno ste pocítili zvláštny pocit v slabinách. Konkrétne ide o mravčenie v oblasti močových ciest. Lekár vysvetlil, prečo pri dotyku pupka pravdepodobne pocítite potrebu ísť na toaletu. Ukázalo sa, že hlavnú úlohu v tomto procese zohráva miecha.

Od strkania prsta do pupka môže mnohých odradiť nepríjemný pocit v slabinách. Lekár Christopher Hollingsworth z NYC Surgical Associates vysvetlil, že mravčenie v oblasti močových ciest pri dotyku pupka je normálne. Prostredníctvom toho môžete stimulovať vlákna vnútornej výstelky brucha. "Keď si strčíte prst do pupka, ten vyšle signál z hlbších vlákien, ktoré lemujú vnútornú brušnú dutinu, do miechy. Keďže miecha na tejto úrovni tiež prenáša signály z močového mechúra a močovej trubice, pocítite to ako nepohodlie v močovom mechúre," vysvetlil lekár pre BuzzFeed.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Ak sa dotknete hocijakého miesta okolo pupka, nespôsobí vám to rovnaký pocit, pretože nenarazíte na hlbšie vlákna za svalovou vrstvou. "Vnútorná výstelka brušnej dutiny vo vašom pupku sa nazýva parietálna pobrušnica. Táto štruktúra je mimoriadne citlivá a jej senzorické nervové vlákna prenášajú vstup späť do miechy na rovnakej úrovni ako nervy, ktoré prenášajú vnemy z močového mechúra a močovej trubice," doplnil Hollingsworth.

Pri embryonálnom vývoji sa močový mechúr pripája cez pupok a niektoré z týchto nervových spojení sú zachované aj po narodení. To spôsobuje, že keď si strčíte prst do pupka, stimulujete brušné tkanivo, ktoré je blízko tej časti chrbtice, ktorá hovorí vášmu mozgu, že musíte ísť na WC.