VIDEO z termálnej kamery vyvolalo nadšenie: Jasný dôkaz o tom, že to naozaj existuje!

Priaznivci Bigfoota sú presvedčení o tom, že nová epizóda seriálu Expedition Bigfoot priniesla dôveryhodný dôkaz o jeho existencii. Na záberoch je vidieť, ako termokamera zachytila signál dvojnohého tvora v lesoch v štáte Washington. Expedíciu tvorili antropologička Mireyu Mayorová, Bryce Johnson, Ronny LeBlanc a Russell Acord, ktorí sa zaoberajú pátraním po tomto mýtickom tvorovi.

"Najlepší dôkaz, aký som zatiaľ videl. Obnovil som svoju vieru o jeho možnej existencii," napísal jeden užívateľ. "Čo je ešte potrebné urobiť, aby ľudia uverili, že je skutočný?" pridal sa ďalší.

Eperti použili niekoľko vojenských hliadkových bezpilotných dronov, ktoré boli prepojené so sledovacími senzormi nastavenými tak, aby zaznamenávali iba pohyby čohokoľvek s hmotnosťou nad 136 kg. Viacerí užívatelia priznali, že nevedia, čo si o tom majú myslieť. "Buď to zinscenovali, alebo je to skutočný Bigfoot. Jasne vidíte pohyb dlhých rúk, takže podľa mňa to vylučuje možnosť, že ide o človeka. A určite to nie je žiadny medveď," uvádza sa v jednom komentári. Ďalší podotkli, že takéto relácie sú zavádzajúce, iných zas frustruje, že sa ľudia nechajú takto ľahko oklamať.