Prelomové odhalenie vedcov o rakovine: Výrazne by mohlo pomôcť pri liečbe nádorov

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

PRAHA - Prekvapivý proces, ktorým sa rakovinové bunky snažia brániť vplyvom rádioterapie, teda ožarovaniu, objavil a opísal medzinárodný tím vedcov. Zistil, že jednou z obranných stratégií rakovinových buniek je to, že si samé spôsobujú ďalšie poškodenie DNA a svoj bunkový cyklus pozastavia pred začiatkom bunkového delenia. To im poskytne čas na opravu vážnejších poškodení spôsobených rádioterapiou. O výskume informovala Akadémia vied ČR a v budúcnosti by mohol pomôcť k zlepšeniu liečby nádorov.