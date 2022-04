Bombastické odhalenie vedcov: Kombinácia týchto troch jednoduchých vecí môže výrazne znížiť riziko rakoviny

ZÜRICH - Podľa novej štúdie môže byť kombinácia vysokých dávok vitamínu D, omega-3 a jednoduchého domáceho silového cvičebného programu prospešná v boji proti rakovine. To sa preukázalo najmä u ľudí nad sedemdesiat rokov. Tieto zistenia môžu ovplyvniť budúcnosť prevencie rakoviny u starších dospelých.

Rakovina sa v Európe a USA považuje za hlavné ochorenie súvisiace s vekom. Aj napriek tomu je jej prevencia obmedzená. "Preventívne úsilie u dospelých v strednom a staršom veku je dnes do značnej miery obmedzené na skríning a očkovanie," uviedla Heike Bischoff-Ferrariová z Univerzitnej nemocnice v Zürichu.

Vedci vďaka novej štúdii, ktorej výsledky boli zverejnené v časopise Frontiers in Aging ale zistili, že kombinácia vysokých dávok vitamínu D, omega-3 a jednoduchého domáceho silového cvičebného programu (SHEP) môže u zdravých dospelých vo veku 70 rokov alebo starších znížiť riziko rakoviny o 61 percent. Je to prvá štúdia, ktorá testuje kombinovaný prínos troch cenovo dostupných intervencií verejného zdravia na prevenciu invazívnych rakovín. Odhalila, že vitamín D inhibuje rast rakovinových buniek. Podobne omega-3 dokáže potláčať transformáciu normálnych buniek na rakovinové bunky. Ukázalo sa tiež, že cvičenie zlepšuje imunitnú funkciu a znižuje zápal, čo môže pomôcť pri prevencii rakoviny. Chýbali však rozsiahle klinické štúdie, ktoré by dokazovali účinnosť týchto troch jednoduchých opatrení.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Bischoff-Ferrariová a jej kolegovia testovali účinok denných vysokých dávok vitamínu D3, omega-3 a domáceho cvičenia, samostatne alebo v kombinácii, na riziko vzniku invazívnej rakoviny u starších dospelých. Aby tak urobili, vykonali trojročnú skúšku DO-HEALTH v piatich európskych štátoch (Švajčiarsko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko a Portugalsko) s 2157 účastníkmi. Tí boli rozdelení do ôsmich rôznych skupín, aby mohli experti otestovať individuálny a kombinovaný prínos intervencií. Prvá skupina dostávala denne 2000 IU vitamínu D3 (podľa súčasných odporúčaní by mali starší dospelí užívať 800 IU denne), denne jeden gram omega-3 a trikrát týždenne sa venovala SHEP. Druhá skupina užívala vitamín D3 a omega-3, tretia skupina vitamín D3 a SHEP, štvrtá skupina zase užívala omega-3 a SHEP. Skupina päť užívala iba vitamín D3, skupina šesť užívala iba omega-3 a skupina sedem vykonávala iba SHEP. Poslednej skupine bolo podávané placebo.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Výsledky ukazujú, že všetky tri liečby (vitamín D3, omega-3 a SHEP) mali kumulatívny prínos z hľadiska rizika invazívnej rakoviny. Každá z liečebných metód mala malý individuálny prínos, ale keď sa všetky tri liečby skombinovali, prínosy sa stali štatisticky významnými a výskumníci zaznamenali celkové zníženie rizika rakoviny o 61 percent u všeobecne zdravých a aktívnych dospelých vo veku 70 rokov a viac. "Budúce výskumy by mali overiť prínos kombinovanej liečby pri prevencii rakoviny, pričom by sa mali rozšíriť aj na dlhšie sledovanie nad rámec trojročného trvania posudzovaného v tejto štúdii," dodala Bischoff-Ferrariová.