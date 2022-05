VIDEO Žena skoro ráno zašla k jazeru: To, čo v ňom zbadala, jej vyrazilo dych

Zdá sa, že dva a pol minútové video nakrútené z brehov škótskeho jazera Loch Ness zachytáva veľkého tvora, ktorý sa pohybuje vo vode. Gary Campbell, ktorý strávil 26 rokov zaznamenávaním každého dôveryhodného pozorovania Lochnesskej príšery, povedal, že to boli najlepšie zábery, aké videl za posledné desaťročia. Ich autormi sú manželia, ktorí v Škótskej vysočine dovolenkovali. Želajú si, aby video analyzovali odborníci v nádeji, že pomôžu poskytnúť definitívne odpovede o existencii príšery alebo o tom, čo by mohlo obývať jazero.

"Boli sme dosť ambivalentní, pokiaľ ide o príšeru z jazera Loch Ness. Príbehy sa nám páčia, ale neveríme im," povedala žena. Video podľa nej vzniklo celkom náhodou. Zobudila sa skoro ráno a rozhodla sa urobiť niekoľko fotografií, pretože jazero bolo o tom čase ešte tiché a povrch vody vyzeral ako sklo. Keď však zbadala niečo veľké, čo sa pohybovalo vo vode, nakrútila to na mobil. Spolu s manželom sledovali neidentifikovateľný objekt v jazere.

Záhadné stvorenie, ktoré podľa dvojice mohlo merať šesť až deväť metrov, plávalo pod vodou. Jednu časť tela bolo vidno nad hladinou. Zdalo sa, že má aspoň jednu plutvu alebo končatinu, ktorou "veslovalo" pod vodou. Žena tiež urobila niekoľko statických záberov z ich rekreačnej chaty umiestnenej na svahu oproti hradu Urquhart, asi pol kilometra od jazera.

Záznam sa dostal ku Campbellovi, ktorý vedie oficiálny register o zdanlivých dôkazoch existencie lochnesky. Je z neho priam nadšený. Zoológ a autor knihy Lov príšer Darren Naish, naopak, takéto nadšenie nezdieľa. Pochybuje, že by jazero Loch Ness niekedy obývalo monštrum. "Vidíme dva malé čierne objekty nakrútené z veľkej vzdialenosti. Nie je to nič iné ako neidentifikovateľné škvrny na vode a nič nenasvedčuje tomu, že by to bolo niečo mimoriadne veľké alebo neobvyklého tvaru," uviedol s tým, že by to pokojne mohli byť vtáky - pravdepodobne kačice. "Brázdy, ktoré zanechávajú na hladine, vyzerajú zaujímavo, ale takéto brázdy sú na hladine jazera bežné," dodal Naish.