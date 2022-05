VIDEO Žena (28) na internete kúpila LIST z 19. storočia: Z toho, čo sa v ňom píše, má zimomriavky

NEW YORK - Predstavte si, že si na internete kúpite list starý niekoľko storočí a dočítate sa v ňom o pokuse zavraždiť dvanásťčlennú rodinu. Toto zažila istá žena z New Yorku, ktorá sa o šokujúci nález podelila vo videu. Jej príspevok rýchlo získal obrovskú pozornosť. Podľa ženy je tento list dôkazom, že každá rodina má za sebou neobyčajný príbeh.

Dvadsaťosemročná Chelsey Brownová skupuje staré denníky, listy a rodinné dedičstvá a následne sa spája so žijúcimi potomkami. Jej najnovším objavom je list z roku 1886, ktorý podrobne opisuje pokus o vraždu dvanásťčlennej rodiny. "Práve som čítala list, ktorý odhalil pokus o vraždu z roku 1886. Samozrejme, že nájdem potomkov toho, kto za tým stál, ale predtým, ako to urobím, mi dovoľte zdieľať kúsok tohto listu," uviedla vo videu.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram/citychicdecor

V liste sa píše, že neznáma žena sa 25. decembra 1886 vyhrážala zabitím mužovej manželke a že jeho rodina bude za mužove skutky trpieť. "Uvedený muž sa bojí a má dobrý dôvod obávať sa, že niekto spôsobí vážnu ujmu jemu alebo jeho rodine alebo že mu podpáli dom. V podstate sa nejaká žena, z akéhokoľvek dôvodu, vyhrážala a pokúsila zabiť muža, jeho manželku a celú jeho rodinu. Z výskumu, ktorý som urobila, vyplýva, že tento pár mal desať detí. Práve som poslala správu majiteľovi verejného rodokmeňa na MyHeritage. Uvidíme, či niekto odpovie," pokračuje Brownová.

"V hlave počujem úvod k Inspector Gadget. Vážne, toto bude veľký poklad pre potomkov dotyčných manželov, pretože mnohí z nás museli urobiť vlastnú detektívnu prácu okolo rodokmeňa," podotkol jeden komentujúci. Napriek tomu, že v priebehu rokov našla Chelsey rôzne predmety, priznala, že list ju ohromil. Získala ho od online predajcu. Videla dátum a hneď ho kúpila, pretože vraj vedela, že by to mohlo byť zaujímavé. "Rýchlo som začala skúmať mená a overovať si informácie v liste. Je zaujímavé zamyslieť sa nad možnými dôvodmi takého strašného činu. Podľa mojich zistení bola žena v tom čase vydatá za niekoho iného. Mohla to byť aféra, žiarlivosť, pracovný spor alebo niečo podobné."

Newyorčanka dodala, že hľadanie podobných artefaktov so vzrušujúcimi príbehmi miluje. "V tomto príbehu je zjavne oveľa viac, čo ešte nebolo odhalené, a to je krása výskumu dedičstva. Všetko je to o riešení záhad. To len dokazuje, že každá rodina má za sebou neuveriteľný príbeh."