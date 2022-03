VIDEO Dievčina ostala zhrozená, keď zistila, ako jej priateľ skladá ponožky: Robíte to tak isto?

Liza Campanaová z Ohia bola zmätená, keď narazila na pár ponožiek, ktoré jej priateľ vypral a zložil. Jeho spôsob skladania ju znepokojil natoľko, že o tom nakrútila video. "Potrebujem odpovede na debatu o ponožkách," uvádza dievčina a následne ukáže, ako skladá ponožky ona a ako to robí jej partner. "Potrebujem vedieť, ako si ľudia skladajú ponožky. Celý život som si myslela, že každý to robí takto," pokračuje popritom, ako spája členkový šev oboch ponožiek a zvyšnú časť zroluje dovnútra, aby vytvorila úhľadnú malú guľu. Tak ju to totiž naučili jej rodičia. Potom ukázala, ako priateľ zložil jej ponožky po tom, ako ich vypral. Namiesto toho, aby boli zrolované do klbka tak, ako to robí ona, mladík strčil jednu ponožku do druhej a obe úhľadne vyrovnal.

Video získalo viac ako 700 000 pozitívnych reakcií. Stovky ľudí taktiež zdieľali svoje názory. "Keď to urobíte jeho spôsobom, zabránite tomu, aby sa gumička na jednej z ponožiek vyťahala. Mama môjho bývalého to tak robila a odvtedy to robím aj ja," napísala jedna užívateľka. Ďalší zas dali za pravdu Lize, keď napísali, že ponožky skladajú rovnakým spôsobom ako ona.

Ponožky sa dajú skladať naozaj rôzne. "Robím to tak, ako to robíte vy, ale pokračujem v rolovaní, kým z ponožiek nie je guľka, takže špička ponožky nevyčnieva von," komentoval ďalší užívateľ video. Iný pre zmenu prekladá ponožky na polovicu a potom preloží jednu z nich cez obe.