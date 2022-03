VIDEO Adrenalín ako hrom! Turisti zažili počas plavby niečo, na čo nezabudnú do konca života

Úchvatné video nakrútila Lory Barraová, ktorá ho zverejnila na kanáli ViralHog. Ona a ďalší turisti sa hrali so sivou veľrybou viac ako dve hodiny. Veľryba si ich pozornosť očividne užívala. Neskôr dokonca dvakrát jemne zdvihla ich čln svojím chrbátom. Stalo sa tak v lagúne neďaleko Guerrero Negro v Baja California Sur v Mexiku. "Úplne nami hýbe! Ach môj bože! Totálne nami hýbe! Pozrite sa na toto," počuť v pozadí. Niekto sa zo žartu potom pýta veľryby, či ich chce vziať až na Aljašku.

Barraová vo svojom príspevku uviedla, že v Guerro Negro bola už niekoľkokrát, ale toto sa jej ešte nikdy nestalo. Počas jazdy sa na ňu veľryba vraj niekoľkokrát pozrela. "Zamávala na mňa prsnou plutvou, keď púšťala našu loď. Takmer sa dotkla mojej ruky. Bola dvojnásobne väčšia ako naša loď a vážila odhadom 30 ton," doplnila Lory.

Veľryba vo videu bola veľrybovec sivý, ktorý sa v súčasnosti vyskytuje iba v severnom Tichom oceáne kvôli komerčnému lovu veľrýb, ktorý ho začiatkom 20. storočia priviedol takmer k vyhynutiu. Tento druh je známy svojou zvedavosťou, keď lode dorazia do jeho biotopu. Podľa Národného úradu pre oceány a atmosféru (NOAA) to z nich robí dobrý prostriedok pre ekoturizmus na západnom pobreží. Veľrybovce sivé majú jednu z najdlhších ročných migrácií zo všetkých cicavcov na planéte, niektoré cestujú až 22 530 kilometrov. Dorastajú až do dĺžky 15 metrov.