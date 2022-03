Antarktíde hrozí katastrofa: Vedci ostali v šoku, keď zistili, čo spôsobuje každý turista

Ľudská aktivita v Antarktíde v posledných desaťročiach výrazne vzrástla. Vedci trávia veľa času vo výskumných staniciach, aby študovali toto jedinečné miesto. Medzitým do Antarktídy prichádza čoraz viac turistov. V rokoch 2016 až 2020 ju navštívilo ročne v priemere 53 000 turistov, v letnej sezóne 2019 - 2020 ich bolo dokonca 74 000. Väčšina prichádza výletnými loďami, približne jedno percento cestuje ďalej do vnútrozemia kontinentu letecky. Tieto návštevy však majú svoje následky. Nárast ľudskej činnosti vytvára na kontinente ďalší znečisťujúci čierny uhlík. Podľa medzinárodnej výskumnej skupiny by mohol každé leto spôsobiť roztopenie až 23 milimetrov snehovej pokrývky v najviac postihnutých oblastiach. Experti to predpovedajú na základe meraní množstva čierneho uhlíka a výpočtov o vplyve ich schopnosti absorbovať teplo.

Čierny uhlík - hlavná zložka sadzí - vzniká pri spaľovaní fosílnych palív a biomasy. Pochádza z lodí, lietadiel a helikoptér, ktorými výskumníci a turisti cestujú do Antarktídy. Ďalšou príčinou sú existujúce dieselové generátory a nákladné autá. Čierna hmota, ktorá má veľkosť nanajvýš niekoľko tisícin milimetra, pohlcuje slnečné svetlo. Častice vo vzduchu spôsobujú zahrievanie atmosféry a ak sa dostanú ku snehu, ich teplo urýchli jeho topenie.

Výskumníci zmerali množstvo čierneho uhlíka v 155 vzorkách snehu, ktoré zozbierali v rokoch 2016 až 2020. Sneh pochádza z 28 rôznych lokalít rozmiestnených vo vzdialenosti 2000 kilometrov medzi severným cípom a južným pohorím Ellsworth na Antarktickom polostrove. Vzorky snehu boli zozbierané z najfrekventovanejších aj vzdialenejších lokalít. To ukázalo, že sneh okolo výskumných staníc a turistických lokalít obsahuje viac čierneho uhlíka ako ten v odľahlých oblastiach. Podľa najnovších zistení každý návštevník prispeje k roztopeniu 83 ton snehu.

Emisie čierneho uhlíka boli pred desiatimi rokmi pravdepodobne ešte vyššie, pretože vtedy sa ešte používal ťažký vykurovací olej. V súčasnosti je jeho používanie zakázané. Namiesto toho sa používa menej znečisťujúca lodná nafta, pričom niektoré lode získavajú energiu nielen z paliva, ale aj z batérií. "Naše výsledky ukazujú, že je potrebné urobiť viac na zníženie vplyvu turizmu a lodí v Antarktíde," uviedli vedci v článku zverejnenom v časopise Nature. Navrhujú obmedzenie turistickej aktivity a rýchlejší prechod na čisté palivové a hybridné či elektrické lode. Výskumné stanice budú musieť myslieť na spôsoby, ako znížiť svoje emisie. Len tak sa podarí zachovať očarujúcu snehovú a ľadovú nádheru Antarktídy.