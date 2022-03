Nečakaný dôsledok vojny na Ukrajine: Bohatí Rusi skupujú luxusný tovar

Riaditeľ talianskeho klenotníctva Bulgari SpA uviedol, že za posledné dni sa zvýšil predaj v ruských obchodoch. Reakcia na inváziu na Ukrajine výrazne obmedzila pohyb hotovosti. "V krátkodobom horizonte to pravdepodobne podporilo obchod," povedal Jean-Christophe Babin v rozhovore pre agentúru Bloomberg. Šperky Bulgari pritom označil za "bezpečnú investíciu".

"Je ťažké odhadnúť, ako dlho bude tento stav trvať, pretože úplné odstrihnutie od finančného systému SWIFT by mohlo ruský export sťažiť, ak nie úplne znemožniť," dodal Babin. Zatiaľ čo spotrebiteľské značky od Apple po Nike a energetickí giganti BP, Shell a Exxon Mobil sa z Ruska sťahujú, najväčšie európske luxusné značky sa naopak snažia v krajine naďalej pôsobiť.

Pre ruský ľud

Bulgari, ktorú vlastní spoločnosť LVMH, nie je zďaleka sama. Cartier zo skupiny Richemont stále predáva v Rusku šperky a hodinky. K dispozícii sú hodinky Omega zo skupiny Swatch Group, rovnako ako Rolex. Všetky sú dostupné a snažia sa zaujímať apolitický postoj. "Sme tu pre ruský ľud, nie pre politický svet. Pôsobíme v mnohých štátoch, ktoré prežívajú obdobie neistoty a napätia," doplnil Babin.

Podobne ako zlato, ktoré môže poslúžiť na uchovanie hodnoty či ako poistka proti inflácii, si môžu luxusné hodinky a šperky udržať alebo dokonca zvyšovať svoju cenu v čase ekonomických otrasov spôsobených vojnou a konfliktmi. Obľúbené značky hodiniek môžu na trhu zmeniť majiteľa za trojnásobok až štvornásobok svojej maloobchodnej ceny. Napriek tomu vplyv invázie na hodnotu luxusných predmetov vytvára potenciálny PR problém.

"Je pravda, že luxusné značky by sa mohli rozhodnúť ukončiť svoje pôsobenie na ruskom trhu. Iste, prinieslo by im to straty, ktoré by ale, racionálne vzaté, mohol vyvážiť pozitívny ohlas, ktorý by im tento krok vyniesol na iných trhoch," vyjadril sa analytik spoločnosti Bernstein Luca Solca.

Rozdiely v príjmoch

Podľa správy, ktorú tento týždeň zverejnil Édouard Aubin a ďalší analytici spoločnosti Morgan Stanley, tvorí predaj firiem LVMH a Swatch Group v Rusku a Rusom v zahraničí menej ako dve percentá celkových príjmov. Pri spoločnosti Richemont sú to menej ako tri percentá. Čiastočne je to spôsobené značnými rozdielmi v príjmoch a bohatstve v Rusku, kde si hŕstka miliardárskych oligarchov žije vysoko nad pomery bežných ľudí. Priemerná mesačná mzda v Moskve je asi 113 000 rubľov (cca 1170 eur podľa kurzu pred inváziou), vo vidieckych oblastiach je ale oveľa nižšia.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/AP Photo/Mstyslav Chernov

Tlak na veľké značky

Tlak na veľké značky rastie. Obchodná publikácia Business of Fashion, ktorú podporuje LVMH, vyzvala maloobchodníkov, aby zavreli ruské obchody a nezasielali výrobky online. V široko zdieľanom úvodníku šéfredaktor Imran Amed uviedol, že tento krok bude "do značnej miery symbolický", ale zároveň bude dôkazom "silného morálneho postoja".

Reakcia na túto výzvu bola zatiaľ len minimálna. Značka Balenciaga spoločnosti Kering, ktorej kreatívny riaditeľ Demna Gvasalia je Gruzínec, zmazala len niekoľko dní pred prehliadkou jesennej a zimnej módy v Paríži zo svojej stránky na Instagrame všetok módny obsah. Namiesto neho sa tam objavila ukrajinská vlajka a výzva na príspevok pre Svetový potravinový program (WFP).

Spoločnosť Bulgari, ktorú v roku 1884 založil Sotirio Bulgari a v roku 2011 ju kúpilo LVMH, podľa generálneho riaditeľa pravdepodobne zvýši ceny svojho tovaru v Rusku. "Ak rubeľ stratí polovicu svojej hodnoty, naše náklady budú ďalej v eurách a nemôžeme prerábať na tom, čo predávame, takže budeme musieť prispôsobiť ceny," povedal.

Zásobovanie ako možný problém

Bez ohľadu na to, aký nárast predaja zaznamenajú, môžu mať výrobcovia luxusných hodiniek a šperkov čoskoro problémy s doplňovaním zásob v obchodoch. Moskva totiž uzavrela svoj vzdušný priestor pre krajiny Európskej únie a najväčšie logistické firmy na kontinente zastavili dodávky do Ruska. Bulgari plánuje napriek vojne udržať svoje obchody otvorené a pokračovať vo výstavbe nového hotela v Moskve. Ak by však kríza trvala niekoľko mesiacov, bolo by podľa Babina zásobovanie krajiny oveľa ťažšie.