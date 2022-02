FOTO Leonardo da Vinci šokoval expertov svojou kresbou ženskej vulvy: Ale veď tam chýba...

Leonardo Da Vinci okrem toho, že vynikal v maľbe a vynálezoch, bol zanieteným anatómom, ktorý vykonal mnohé pitvy a robil podrobné náčrty toho, čo videl. Hoci svoje štúdium anatómie uchovával v súkromí a nepovažoval sa za anatóma z povolania, príležitostne svoju prácu publikoval. Do jeho anatomickej zbierky patrí aj kresba zobrazujúca "ideálne" proporcie ženského reprodukčného orgánu. Zdá sa však, že da Vinci vynechal klitoris - malé pysky ohanbia. Jeho kresba sa totiž oveľa viac sústredí na anatómiu konečníka.

A vulva illustrated by Leonardo da Vinci. You might notice his work isn't quite up to its normal quality as he missed quite a few important bits. pic.twitter.com/59PiK4Bm5C