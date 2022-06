Ruka v nohaviciach a sexuálne ladené pohyby: V centre Bratislavy vyčíňal polonahý mladík

Prípad sa stal počas nedele 12. júna, ktorá bola najteplejším dňom týždňa. A keďže bol víkend, mnohých to lákalo na prechádzku do centra hlavného mesta. To však ešte netušili, čoho budú svedkami. "Horúce víkendové počasie zrejme uškodilo 19-ročnému mužovi z okresu Nové Zámky, ktorý sa počas včerajšieho dňa (12.06.2022) v centre Bratislavy – na Hviezdoslavovom námestí dopustil verejného pohoršenia," začala bratislavská polícia na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Ako dodali, hliadka bratislavskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky bola vyslaná na spomínané námestie. Dôvodom bolo, že sa v jeho okolí mal pohybovať muž, ktorý sa správal nevhodne na verejnosti a obťažoval okoloidúce ženy. Podľa popisu sa mužom zákona podarilo mladíka čoskoro vypátrať. "Ten sa k spáchaniu tohto skutku na mieste priznal. Vyťažením svedkov tejto udalosti ako aj okolitých prevádzok bolo zistené, že muž najprv do pol pása vyzlečený vošiel do prevádzky potravín, kde si chcel zakúpiť jahodovú zmrzlinu, avšak predavačka ho odmietla obslúžiť," opísali priebeh udalosti policajti.

HORÚCE JÚNOVÉ POČASIE MU NEUROBILO DOBRE ☀️ NAJPRV CHCEL POLONAHÝ V POTRAVINÁCH JAHODOVÚ ZMRZLINU, POTOM OBŤAŽOVAL ŽENY... Posted by Polícia SR - Bratislavský kraj on Monday, June 13, 2022

Po tom, ako vyšiel z prevádzky, obťažoval okoloidúce ženy na ulici. A to tak, že si strkal ruku do nohavíc a chystal sa za prirodzenie. Okrem iného na zemi vykonával pohyby, ktoré pripomínali súlož. "Týmto konaním vyvolával pohoršenie návštevníkov historického centra Bratislavy. Policajti muža na mieste obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie, za účelom vykonania potrebných úkonov," uzavreli policajti.