Bábätko dostalo COVID, otec ho liečil radou z internetu: Katastrofálne dôsledky, okrem iného zmodrelo!

NEW YORK - Vakcinácia predstavuje najúčinnejší spôsob, ako bojovať s pandémiou koronavírusu. Stále je však mnoho tých, ktorí za sebou nemajú ešte ani prvú dávku. Jeden takýto otec sa snažil liečiť svoje dieťa, o ktorom si myslel, že má covid, liekom z internetu. A tak to aj dopadlo.

Internetom sa od začiatku pandémie šíri neuveriteľné množstvo dezinformácií a hoaxov. Na sociálnych sieťach vznikli rôzne diskusné skupiny, ktoré nabádali svojich členov, aby nepodstupovali očkovanie, pretože existuje aj alternatívna liečba.

Istý Američan, ktorý v jednej z takýchto skupín vystupoval pod menom Jason, napísal príspevok o tom, že jeho šesťmesačná dcérka Ruby má príznaky podobné covidu. Jej mama bola totiž pozitívna len týždeň predtým. Namiesto toho, aby vzali rodičia dieťa k lekárovi, dal ale Jason na radu skupiny QAnon Telegram, ktorá bola plná názorov o tom, že covid je podvod. Do skupiny sa podarilo dostať aj jednému reportérovi pod menom Vice, ktorý len s údivom sledoval niektoré rozhovory.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Jason sa spýtal členov skupiny, či je bezpečné podávať dieťaťu Ivermektín. Ide o širokospektrálne antiparazitikum, ktoré sa používa v humánnej aj veterinárnej medicíne proti parazitickým hlístovciam a niektorým ektoparazitom, ako sú vši, strečky a zákožky. Z chemického hľadiska patrí medzi makrocyklické laktóny. Ide o jedno z najpoužívanejších antiparazitík pre dobytok a ovce. Neexistujú žiadne klinické dôkazy o tom, že Ivermektín funguje na liečbu, resp. prevenciu proti COVID-19. QAnon Telegram však mesiace zdieľala príspevky, ako tento liek získať. Členovia skupiny sa delia aj o "rady", ako sa vyhnúť návšteve nemocníc a liečiť symptómy covidu (ktoré podľa nich ani neexistujú) v domácej liečbe.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Žena vystupujúca pod menom Katie tvrdila, že je expertka na Ivermektín. "Podľa toho, čo som pochopila, tak áno, je bezpečné dať dieťaťu Ivermektín. Prestaňte to ale nazývať covid. Je to len obyčajné prechladnutie. Od začiatku sa tu šíria takéto nepravdy a vzniká potom chaos," povedala.

Po rade "expertky" zmodrela

Jason dal na jej radu a následne napísal: "Podali sme jej dávky Ivermektínu po 50 mg. Takú dávku tu niekto odporučil. Potom jej prišlo zle. Či to má súvis s liekom? To neviem," vyjadril sa v skupine. Krátko nato napísal, že stav jeho dcéry sa stále zhoršuje. Bábätko zvracalo a pýtal sa, či je to bežný jav po podaní Ivermektínu. Okrem toho trochu zmodrelo. Rubby preto nakoniec predsa len odviezol do nemocnice. Tam sa ju podarilo stabilizovať. "Boh vedel, čo má robiť, aj keď som si myslel, že nemocnica je istá smrť," skonštatoval Jason po tom, ako bola už jeho dcérka mimo ohrozenia života.