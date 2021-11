Pilot odhalil TRIKY, vďaka ktorým sa dá prežiť letecká havária: Jednu vec určite nerobte!

LONDÝN - Hoci to znie veľmi nepravdepodobne, experti najnovšie uviedli, že až 95 percent leteckých nehôd sa dá prežiť. Existuje niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste zvýšili svoje šance, že vyviaznete živí. Kapitán boeingu prezradil, na čo všetko by ste mali myslieť.

Pred pár týždňami sa dvadsiatim ľuďom podarilo vyviaznuť z lietadla, ktoré vzbĺklo neďaleko Houstonu v americkom Texase, pričom len dvaja pasažieri potrebovali lekársku pomoc. Podľa odborníkov sa dá prežiť až 95 percent leteckých nehôd. Čo by ste však mali robiť, ak sa niekedy, nedajbože, ocitnete v podobnej situácii? Podľa pilota existuje množstvo vecí, ktoré by mal každý cestujúci urobiť pri každom lete, aby sa ubezpečil, že je na potenciálnu haváriu lietadla pripravený.

Pri núdzovom pristátí si zložte okuliare

Kapitán Boeingu 737 Dave Inch sa na fóre Quora podelil so svojimi tipmi, ako sa pripraviť na núdzové pristátie. "Vytiahnite všetko ostré z vreciek, uvoľnite si opasok a zložte si kravatu alebo šatku a vyzujte si topánky na vysokom podpätku. Pri pristátí si zložte okuliare, aby neodleteli a boli k dispozícii, aby ste mohli nájsť cestu von, ak ich budete potrebovať," radí.

Navlhčený kúsok látky

Inch tiež vysvetlil, že cestujúci by mali zostať na svojich miestach, kým nedostanú pokyny od letušky, a nemali by otvárať žiadne dvere ani okná, pokiaľ im to nedovolia. "Majte pri sebe kúsok látky (najlepšie navlhčenej), aby ste si pomohli pri dýchaní, ak sa v lietadle objaví dym. Ak sa dym vyskytne počas evakuácie, zostaňte čo najnižšie." Ak ide o núdzové pristátie na vode, nemali by ste podľa pilota nafukovať svoju záchrannú vestu, kým nebudete pri dverách. Ak ju totiž nafúknete a lietadlo sa naplní vodou, zostanete uväznení na strope a nebudete môcť plávať pod vodou, aby ste sa dostali von.