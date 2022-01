Vedci analyzovali exkrementy ľudí: Zostali zhrození z toho, čo v nich našli

NANKING - Úlomky zvetraných plastov čoraz viac znečisťujú každý kút planéty a prenikajú do jedla, vzduchu a vody. Od narodenia sú ľudia vystavení jeho účinkom a experti stále úplne netušia, ako tieto plasty ovplyvňujú ľudské zdravie. Nedávna čínska štúdia však zistila, že ľudia so zápalovým ochorením čriev mali vo výkaloch takmer dvojnásobne viac plastových častíc.

Nedávna štúdia tímu výskumníkov v čínskom Nankingu publikovaná v časopise Environmental Science & Technology odhalila znepokojujúce signály o tom, že zvýšené hladiny mikroplastov by mohli spôsobiť zápal v ľudskom tráviacom systéme. Experti zistili, že výkaly odobraté od 52 jedincov s diagnostikovaným zápalovým ochorením čriev (IBD) obsahujú približne 1,5-krát väčší počet plastových častíc menších ako päť milimetrov než podobné vzorky od dobrovoľníkov bez akýchkoľvek chronických ochorení.

Prevažná väčšina plastových častíc bola menšia ako tristo mikrometrov. Vedci si všimli, že ľudia s IBD mali tiež tendenciu mať väčší podiel menších vločiek mikroplastu vo svojich exkrementoch. A čo viac, čím väčšia je plastická záťaž, tým závažnejšie sú symptómy IBD u jednotlivca. Výskum neodhalil nič neobvyklé o pôvode plastu, čo naznačuje, že ide o druhy častíc, ktoré by všetci mohli požiť pitím z PET fliaš alebo jedením z jednorazových nádob.

Zdroj: TASR - Štefan Puškáš

Štúdia bola len pozorovacia, takže nestanovuje príčinu a následok. Nikto nemôže tvrdiť, že rozdiel v mikroplastickej záťaži je výlučne alebo čiastočne zodpovedný za symptómy hnačky, rektálneho krvácania a brušných kŕčov spojených s ochorením. Je dokonca možné, že IBD môže sťažiť odstránenie nahromadeného plastového odpadu z tela. Napriek tomu sú tieto zistenia alarmujúce. IBD zvyčajne spadá do jednej z dvoch hlavných diagnóz: Crohnova choroba, ktorá je typicky charakterizovaná zapálenou výstelkou v hlbších vrstvách tráviaceho traktu, a ulcerózna kolitída, ktorá sa vyznačuje vredmi vo výstelke hrubého čreva. V oboch prípadoch ešte nie je úplne pochopený konečný zdroj chybnej imunitnej odpovede, hoci podozrenia spočívajú v zložitom spôsobe fungovania mikroflóry.

Zdroj: Getty Images

Či plastové častice nejako súvisia so spomínanými ochoreniami, nebolo nikdy úplne objasnené, hoci štúdie na zvieratách v minulosti poukázali na zápal čriev ako možný vedľajší účinok vystavenia mikroplastom. Ukázalo sa tiež, že mikroplasty vyvolávajú problémy tým, že vytvárajú reaktívne formy kyslíka, o ktorých je známe, že zohrávajú úlohu pri zápaloch. Vzhľadom na to nie je vôbec prekvapujúce predstaviť si, že zvýšená expozícia čreva mikroplastickým časticiam môže hrať podobnú úlohu ako určité mikróby pri senzibilizácii výstelky na prehnanú imunitnú reakciu. Budú však potrebné ďalšie štúdie. "To ale neznamená, že by sme nemali konať. Dôkazy o tom, že stúpajúci príliv plastového odpadu ovplyvňuje všetko od klímy cez distribúciu druhov až po zdravie morského života, pribúdajú," dodali experti.