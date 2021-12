Neuveríte, akú prvú vetu v živote napísal chlapček (5): Učiteľka si kvôli nej predvolala jeho mamu!

Tridsaťdeväťročná Kirsty Jordan-Smithová sa minulý mesiac stretla s učiteľkou svojho syna. Iba päťročný Finlay totiž napísal: "Mám rád víno". Bola to úplne prvá veta, akú kedy napísal. Jeho mama onemela a spýtala sa, kde to jej syn počul, keďže ona sama víno nepije. Zároveň dodala, že papierik si nechá na pamiatku a ukáže ho Finleymu, keď bude starší.

"Jeho učiteľka ma zavolala pred všetkými ostatnými rodičmi a moja prvá myšlienka bola, že možno niečo spravil, pretože je dosť divoký. Podala mi tablet, ukázala svoj online denník s fotkou a povedala: ‚Toto je Finlayova prvá veta - ste hrdá?‘ Zasmiala som sa. Bolo zábavné, že toto bola úplne prvá vec, ktorú kedy napísal ako celú vetu na papier," povedala Kirsty z anglického grófstva Somerset.

Kirsty s dcérou AJ a Finleym Zdroj: Facebook/Kirsty Jordan-Smith

Doteraz nechápe, ako sa jej syn k takejto vete dopracoval. "Je to úplná záhada. Učiteľka povedala, že hovorila o veciach, ktoré deti majú rady, ako sú zvieratá alebo horúca čokoláda. Netušila, odkiaľ to zobral, a tak ju to rozosmialo." Keď sa Smithová vrátila domov zo stretnutia, opýtala sa syna, či vie, čo je víno. Povedal, že nevie. "Ani jeden z nás nepije často, takže to nie je tak, že by okolo seba videl fľaše a etikety. Povedala som mu, že je to alkohol a on sa zachichotal. Zároveň ostal zahanbený, pretože vie, že ho nesmie piť," vysvetlila dvojnásobná mamička. Na podobné správanie Finleyho je ale vraj zvyknutá. Spomenula príhodu, kedy Finlay prišiel domov zo školy a oznámil jej, že v ten deň sa stihol už dvakrát oženiť a dokonca sa zoznámil so svokrovcami. Spočiatku školu nemal rád, no neskôr si ju obľúbil vrátane svojej učiteľky a spolužiakov.