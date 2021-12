Rodičov rozzúrila FOTO vianočného jedla, ktoré dostali ich deti v škole: Lepšie jedia aj väzni!

Fotografiu slávnostného vianočného menu, ktoré servírovala škola Grammar School a Sixth Form College, zverejnil na Twitteri rozzúrený otec jedného zo žiakov Ciaran Walsh. Snímka, na ktorej vidno plátok morčaciny na suchej žemli, malý kúsok plnky, miniklobásk obalená slaninou a skromný koláčik, vzápätí spustil lavínu rozhorčených komentárov. Jej autor zároveň prirovnal porciu k jedlám podávaným na festivale Fyre v roku 2017, za ktoré zaplatil 3,50 libry a doplnil, že niečo také neservírujú ani účastníkom známej reality show I'm A Celebrity. Jeho dcéra bola vraj schopná zjesť iba koláč a všetko ostatné išlo do koša. "Vianoce sú obdobím, ktoré sa spája s výnimočným jedlom, ale toto nebolo výnimočné tým správnym spôsobom," skonštatoval Walsh.

.@Bohunt_Trust thanks for the Christmas lunch served to our kids at Steyning Grammar yesterday, really filled them with festive cheer! pic.twitter.com/oTC0bRnleK