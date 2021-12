V roku 2020 zaznamenali na Sibíri niečo, čo ešte nikdy predtým: Vedci sú extrémne znepokojení

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - OSN minulý utorok oficiálne uznala 38 stupňov Celzia nameraných minulý rok na Sibíri za nový teplotný rekord v Arktíde. To v súvislosti so zmenou klímy predstavuje ďalší varovný signál. Svetová meteorologická organizácia v dôsledku otepľovania tohto regiónu dokonca pridala novú kategóriu v teplotných archívoch.