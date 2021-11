VIDEO Dievčina si požičala priateľove tepláky: To, čo našla vo vrecku, ju totálne dorazilo

Istá Lory zverejnila video, na ktorom stojí pred veľkým zrkadlom. Svoj telefón zrazu obráti smerom k vrecku teplákov, ktoré má na sebe a vytiahne z neho obal z kondómu. "Požičala som si tepláky môjho priateľa a našla som toto," drží v ruke červený obal a otočí kameru na svojho priateľa, ktorý leží v posteli a pýta sa: "Zbláznim sa teraz alebo neskôr?"

Príspevok si získal veľkú pozornosť. Mnohých zaujímalo, či Lory priateľa konfrontovala. V ďalšom videu prezradila, že to neurobila a svojich fanúšikov sa pýta, či sa ho má na to rovno spýtať bez toho, aby urobila niečo bláznivé. Užívatelia jej vzápätí poslali množstvo rád. Jeden z nich jej poradil, aby s odhalením počkala do sviatkov, išla s partnerom na večeru, nech všetko zaplatí. A ako darček mu má dať obal z kondómu so slovami, že "vie, že je malý, ale..." Ďalší jej odporučil, aby ho rovno ukázala priateľovi a spýtala sa, či mu vyhovuje takáto veľkosť. "Podaj mu balík menších a choď preč."

V aktualizácii dievčina uviedla, že ju na Instagrame oslovila jedna žena a potvrdila jej podozrenie o priateľovej nevere. "TikTok mi pomáha na všetko prísť," skonštatovala smutne Lory. "Je mi to ľúto, dievča. Si nádherná a zábavná, nájdeš si niekoho lepšieho," povzbudil ju jeden z užívateľov.