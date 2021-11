Chlapík zistil, že jeho manželka spáva so susedom: Poslal mu odkaz na FOTO, ktorý obletel svet

Na stránke Reddit bol zverejnený odkaz od mladíka, ktorý zistil, že ho podvádza manželka. To ho motivovalo k napísaniu svojského odkazu adresovaného chlapovi, ktorý mu "kradne" jeho polovičku. "Hej, len som ti chcel dať vedieť, že spíš s niekým, kto je vydatý, a nie sme v otvorenom vzťahu, takže by si s ňou nemal robiť nechutnosti. Uvedomujem si, že ľudia sa môžu niekedy cítiť osamelo, takže mi nevadí, ak občas prídeš na pivo, keď som vonku, ale v budúcnosti by si ma mohol upozorniť, aby som ti uhol autom," stojí v odkaze.

Príspevok okomentovali stovky ľudí. "To ‚hej‘ je trochu konfrontačné. Mohli ste byť jemnejší," zavtipkoval jeden z užívateľov. "Som Brit a nemôžem prísť na to, či je to sarkazmus na olympijskej úrovni, alebo som niečo prehliadol. Kde ste nechali tento odkaz?" pýta sa ďalší. Mnohí užívatelia autora odkazu poľutovali a odkázali mu, že by to mal susedovi poriadne vytmaviť.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}