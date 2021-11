Snehová kalamita v roku 1971 ochromila Bratislavu: Do bodky sa vtedy vyplnila známa pranostika

Počasie na Slovensku 25. novembra 1971 ovplyvňovali tlakové níže, ktoré sa nad jeho územie dostávali smerom zo severného Talianska a Jadranského mora. "Pri takýchto situáciách sa môže stať, že aj na juhozápade Slovenska napadne veľa snehu tak ako pred polstoročím. V Gabčíkove napríklad napadlo 35 centimetrov snehu, v Hurbanove 24 a v Žihárci 27 centimetrov. V Bratislave na letisku napadlo 18 a na Kolibe 27 cm snehu. Takéto hodnoty na juhozápade Slovenska predstavujú novembrový rekord vo výške snehovej pokrývky," vysvetlil Faško.

Podľa jeho slov sa navyše vzduch nad hrubou snehovou pokrývkou výrazne ochladzoval, a tak sa stalo, že 25. novembra 1971 dosahovala maximálna denná teplota vzduchu v Podunajskej nížine miestami aj menej než mínus stupňov Celzia. Napríklad v Žihárci vystúpila len na mínus 8,1 stupňa Celzia. Podobná situácia nastala napríklad aj v januári 1987 pri známej bratislavskej kalamite, keď však bolo snehu oveľa viac a intenzívne sneženie sprevádzali mimoriadne silné mrazy. Z toho dôvodu potom pri silnom vetre vznikali zo sypkého snehu obrovské záveje.

"V roku 1971 sa však napokon splnila známa pranostika o Kataríne na ľade a Vianociach na blate, pretože vianočné sviatky boli v nižších polohách prakticky bez snehu a s najvyššou dennou teplotou vzduchu nad bodom mrazu. Dokonca aj v Oravskej Lesnej bolo len sedem až osem centimetrov snehu. Aspoň na Štrbskom plese mali polmetrovú snehovú pokrývku," doplnil klimatológ. Ešte pred niekoľkými desaťročiami by zimný charakter počasia so snežením, a to aj do nižších polôh, zrejme priniesla taká poveternostná situácia, v akej sa Slovensko nachádza dnes. Vzhľadom na prebiehajúce otepľovanie je však teplota vzduchu v súčasnosti vyššia a zima tak predbežne zavíta iba do horských oblastí.