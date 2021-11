Experti radia: Päť nápojov, ktoré by ste si nikdy nemali dať na palube lietadla

NEW YORK - Ponuka nápojového lístku v lietadle je zvyčajne dosť obmedzená. Napriek tomu sa v nej nájde dosť nápojov, ktorým by ste sa mali v lietadle radšej vyhnúť. Letuška prezradila, ktoré to sú. Ak si ich predsa len doprajete, riskujete vznik zdravotných komplikácií.

Cestovanie v lietadle neposkytuje veľa možností na občerstvenie. Napriek tomu je nevyhnutné zostať počas letu dostatočne hydratovaný. Odborníci odporúčajú vypiť aspoň dva decilitre tekutín za hodinu letu. Keď sa však pri vašom sedadle objaví nápojový vozík, vyberajte si rozumne a niektorým nápojom sa radšej vyhnite.

Káva a čaj

Mnohí ľudia si nevedia bez týchto životabudičov predstaviť deň. Letuška Kat Kamalaniová však vo videu zverejnenom na TikToku prezradila, že káva a čaj sa počas letu vyrábajú z palubného zdroja vody a ten nie je celkom spoľahlivý. Kávovary sa navyše vraj čistia len vtedy, keď prestanú fungovať. "Pravidlo číslo jeden znie: Nikdy na palube lietadla nekonzumujte žiadnu tekutinu, ktorá nie je v plechovke alebo vo fľaši," radí letuška.

Voda z vodovodu

Každá voda, ktorá sa podáva priamo z palubného kohútika, môže byť infikovaná baktériami. V štúdii z roku 2019, ktorú uskutočnilo Centrum potravinovej politiky, analyzovali vedci pitnú vodu na palube lietadiel jedenástich veľkých a dvanástich regionálnych aeroliniek v USA. Ohodnotená bola na stupnici od nula do päť, pričom nula znamenala najhoršia. Skóre vyššie ako tri znamenalo relatívne čistú zásobu vody. Výsledky ukázali, že sedem veľkých leteckých spoločností dosiahlo hodnotenie menej ako tri. To ešte neznamená, že by ste počas letu nemali konzumovať vodu. Ak si ju ale vyberáte na palube, uistite sa, že je z uzavretej fľaše alebo plechovky. Prípadne si prineste vlastnú.

Bloody Mary

Ide o obľúbený drink už len preto, že ponúka možnosť vychutnať si alkohol v neobvyklú hodinu počas dňa. Niektorí odborníci však poukazujú na to, že popíjanie vo vysokej nadmorskej výške nie je dobrý nápad. "Bloody Mary je vlastne ten najhorší nápoj, aký si môžete objednať. Vysoký obsah soli v kombinácii s nedostatkom pohybu spôsobuje, že na konci letu cestujúcim opuchnú nohy. Prineste si radšej vlastnú balenú vodu a vyplavte si z tela všetku prebytočnú soľ," uviedla prezidentka organizácie Springboard Travel Elizabeth Squillanteová.

Zdroj: Getty Images

Dvojitý alkoholický drink

Najmä počas letu na dovolenku cítite, že je čas oddychovať a objednať si pohárik alkoholu. Ale jeho prílišné vychutnávanie na palube lietadla môže viesť k vážnym následkom. Prinajmenšom sa po príchode do cieľa budete cítiť dehydrovaní a bude vás bolieť hlava. "Majte na pamäti, že jeden drink vo vzduchu účinkuje rovnako ako dva drinky na zemi," upozorňuje expertka na cestovanie Rana Goodová. Mnoho ľudí, ktorí to nevedia, sa v lietadle extrémne opijú a znepríjemňujú potom let sebe aj ostatným.

Sladké limonády a džúsy

Okrem toho, že máte v dôsledku vysokej nadmorskej výšky zaľahnuté v ušiach, let môže ovplyvniť aj vašu chuť. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa dá let prirovnať k pobytu na hore vysokej 1500 až 1800 metrov, kedy sú chute, najmä tie slané a sladké, otupené. Ľahko sa potom môže stať, že si objednáte príliš veľa sladkých nápojov. "Počas letu, najmä tých dlhých, sa snažím vyhýbať nápojom, ktoré obsahujú vysoký podiel cukru. Inak to môže viesť k bolestiam hlavy, nevoľnosti a v konečnom dôsledku k tomu, že budete horšie znášať posun času vo vašej cieľovej destinácii," hovorí travel blogerka Emily Cuneová. Ak predsa len nevydržíte bez ochuteného nápoja, Cuneová odporúča dať si do fľaše vody vitamín C.